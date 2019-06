Setransp solicita apoio da SSP, PM, PC e GMA para garantia do fluxo normal das entradas e as saídas das garagens

13/06/19 - 16:24:57

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) comunica que as empresas de ônibus estão movendo esforços para que o serviço de transporte público coletivo em Aracaju e na região metropolitana aconteça de forma regular nesta sexta-feira, dia 14, mesmo com o indicativo de paralisação geral. A justiça concedeu a liminar, solicitada pelo Setransp, determinando que ao menos 40% do efetivo dos trabalhadores do transporte esteja prestando serviço à população, sob pena de multa diária de R$ 50 mil ao Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Sergipe (Sinttra), que sinalizou participação na paralisação.

O Setransp também solicitou apoio das frentes de segurança – SSP, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal – para garantia do fluxo normal das entradas/saídas das garagens, que, geralmente, sofrem com os bloqueios dos movimentos grevistas, bem como a circulação nas vias, resguardando principalmente a população e os funcionários.

Reuniram-se no Setransp, na tarde desta quinta-feira, 13, o Comando da Polícia Militar, a Superintendência da SMTT e os diretores das empresas para traçarem estratégias de garantia de operação do serviço de transporte coletivo, que é tão essencial para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento do setor produtivo das cidades.

Aos mais de 222 mil passageiros que utilizam o ônibus em seus trajetos diariamente, o Setransp frisa que reconhece a relevância do serviço, que está buscando as alternativas para que o mesmo ocorra normalmente e estará publicando informações frequentes a esse respeito durante esta quinta e sexta-feira no site setranspaju.com.br e as redes sociais @setranspaju.

Fonte Setransp