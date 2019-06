STF criminaliza homofobia que será tipificado como racismo

13/06/19 - 23:14:26

Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (13) criminalizar a homofobia. O plenário concordou que crime será tipificado da mesma maneira que o racismo. Foram necessárias 6 sessões para encerrar o julgamento.

Os ministros já haviam formado maioria em 23 de maio, quando 6 ministros votaram por criminalizar a discriminação de pessoas LGBTs.

Nesta 5ª, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes seguiram o entendimento da maioria. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio Mello, no entanto, divergiram e afirmaram que a criminalização caberia ao Legislativo.

Em seu voto, a ex-presidente da Corte disse que a Constituição garante que ninguém será submetido a tratamento desumano.

“Numa sociedade discriminatória como a que vivemos, a mulher é diferente, o negro é diferente, o homossexual é diferente, o transexual é o diferente, diferente de quem traçou o modelo porque tinha poder para ser o espelho. Preconceito tem a ver com poder e comando”, afirmou Cármen Lúcia.

Gilmar Mendes foi na mesma linha da colega e declarou que a Corte está debatendo o reconhecimento do direito de minorias e direitos fundamentais básicos.

Já Lewandowski, que foi contrário ao entendimento de Gilmar e Cármen, defendeu o que ele chamou de “segurança jurídica” e que a decisão da criminalização vai contra o princípio da reserva legal.

“A extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora parece-me atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma fundamental garantia dos cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos”, disse Lewandowski.

Pela tese definida no julgamento, a homofobia também poderá ser utilizada como qualificadora de motivo torpe no caso de homicídios dolosos ocorridos contra homossexuais.

Religiosos e fiéis não poderão ser punidos por racismo ao externarem suas convicções doutrinárias sobre orientação sexual desde que suas manifestações não configurem discurso discriminatório.

Julgamento arrastado – O debate sobre o tema no STF começou em 13 de fevereiro. A sessão plenária contou com sustentações orais dos advogados e manifestação da PGR (Procuradoria Geral da República). Em seguida, partiu para o voto do relator de 1 dos processos, Celso de Mello. No entanto, os ministros não chegaram a 1 entendimento e a discussão foi adiada.

Na ocasião, os ministros reconheceram a “mora inconstitucional do Legislativo” –quando o Congresso é omisso em editar leis que seria obrigado a fazer, pela constitucionalidade do tema.

Em 22 de maio, a CCJ do Senado aprovou a criminalização da homofobia. A Casa chegou a enviar uma petição informando a decisão. Por isso, antes do início da votação, o Supremo precisou avaliar se também analisaria o tema.

A maioria do colegiado votou para manter o julgamento, reconhecendo uma omissão do Congresso Nacional em relação ao tema. Apenas os ministros Dias Toffoli, presidente do STF, e Marco Aurélio discordaram.