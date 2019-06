Tribunal de Contas recebe as contas de 2018 do Governo do Estado

13/06/19 - 17:00:35

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Ulices Andrade, recebeu na manhã desta quinta-feira, 13, as contas do Governo do Estado referentes ao exercício 2018.

A entrega simbólica foi feita pelo secretário de Estado da Transparência e Controle, Alexandre Brito de Figueiredo. A conselheira Angélica Guimarães será a relatora da matéria.

“Agradecemos a atenção do secretário que veio aqui pessoalmente fazer a entrega dentro do prazo; agora vamos dar o devido encaminhamento para que nosso corpo técnico possa fazer sua análise”, comentou o presidente do TCE.

A análise da Corte de Contas irá verificar a gestão orçamentária, patrimonial e financeira, bem como o cumprimento dos limites constitucionais e legais dos gastos com saúde, educação e pessoal. O documento final servirá de base para o julgamento pela Assembleia Legislativa, a quem compete aprovar ou rejeitar as contas do Governo.

No gabinete do presidente do TCE, o secretário da Transparência e Controle enfatizou que o envio das contas por meio digital já foi feito um dia antes.

“Já enviamos por meio do Sagres [sistema de auditoria do TCE] e hoje fizemos questão de vir trazer também a prestação física dentro do prazo legal, mostrando transparência e controle para a sociedade”, destacou Alexandre Figueiredo.

Fonte e foto TCE