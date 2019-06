Zezinho defende fortalecimento da agronomia e da agropecuária em SE

Na Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) presidiu a sessão nesta quinta-feira, dia 13, quando aconteceu a palestra “A importância da Engenharia Agronômica e as Geociências no desenvolvimento nacional”. A temática foi apresentada pelo engenheiro Joel Krüger, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

“Como agrônomo, sei da importância do setor para o fortalecimento da agropecuária, do agronegócio e do desenvolvimento econômico de Sergipe e do Brasil. Todos os planejamentos de infraestrutura passam por todas as vertentes da engenharia: agronômica, civil, de produção, ambiental, eletrônica, mecatrônica e tantos outros. São profissionais que possuem raciocínio lógico e agem na resolução de problemas através das ciências exatas, contribuem na elaboração de bons projetos para fazer um Brasil diferente”, afirmou Zezinho Sobral.

O parlamentar considera a agronomia um setor estratégico para o fortalecimento do país, especialmente no âmbito da agricultura. Segundo Zezinho Sobral, é preciso pensar em um Brasil agrícola que tenha o agronegócio, a agricultura e a agropecuária sempre fortalecidos.

“Somos um país que tem um superávit na balança comercial diante da agricultura e da pecuária. O Brasil é o primeiro produtor mundial em proteína animal e é um grande exportador de soja, milho e farelo. Temos uma ação efetiva na agricultura e no agronegócio. Fico preocupado com o atual momento político, especialmente quando vemos o adiamento do lançamento do Plano Safra no Brasil, sem uma explicação coerente da atual equipe econômica nacional”, destacou Zezinho Sobral, reforçando que “o Brasil precisa ampliar suas infraestruturas de modo geral, principalmente no Nordeste, para receber maiores investimentos. Sergipe é o estado que tem grande potencial de crescimento na exploração de petróleo. Precisamos investir em favor do nosso povo”.

Em seu pronunciamento, Zezinho Sobral apontou que a união dos esforços, independente de partido político, são essenciais para que o Brasil cresça. “Temos uma classe que foi construída e que possui a pedagogia de formação na base da solução dos problemas. O Brasil precisa ter uma base de desenvolvimento sustentável, com raciocínio lógico e ciências exatas para termos uma visão de futuro. Nosso compromisso com o desenvolvimento do Brasil vai muito além da política partidária”, disse.

Ainda na Assembleia Legislativa, o deputado Zezinho Sobral destacou a importância da Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, que será lançada nesta sexta-feira, 14, durante a reunião do Colégio de Presidentes dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA). A Frente é presidida pelo deputado Garibalde Mendonça (MDB) e conta com a participação dos deputados Zezinho Sobral, Doutor Samuel (PPS), Adailton Martins (PSD), Jeferson Andrade (PSD), Luciano Pimentel (PSB), Maria Mendonça (PSDB) e Zezinho Guimarães (MDB). “Essa Frente Parlamentar será um grande instrumento para o desenvolvimento de Sergipe e do Brasil. Vamos fortalecer o diálogo, fiscalizar e agir”, complementou.

