Assembleia Legislativa homenageará comunicadores sergipanos

14/06/19 - 17:04:30

Na próxima segunda-feira, 17, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) realizará Sessão Especial para a entrega da Medalha do Mérito da Comunicação Jornalista e Radialista João Menezes de Barros Filho (Barrinhos) a 14 profissionais comunicadores sergipanos.

Dos 14 agraciados com a honraria, dois foram indicados pelo deputado Iran Barbosa (PT), também membro da Comissão. Foram eles: o fotojornalista César de Oliveira, na categoria “Fotojornalista” e o jornalista Cristian Góis, na categoria “Jornalista em Atividade Sindical”.

De acordo com o parlamentar, “as indicações ocorreram em função da longa dedicação de ambos os profissionais nas suas respectivas áreas de atuação e pelo reconhecimento do trabalho que desenvolvem”.

Fotojornalista César de Oliveira

“Em toda a minha carreira como fotojornalista, essa é a primeira vez que estou sendo homenageado. Agradeço ao professor Iran por esse reconhecimento ao indicar o meu nome para receber a homenagem”, expressou.

Jornalista repórter-fotógrafico desde 1986, César já trabalhou em inúmeros veículos de comunicação de Sergipe. Atua na área de turismo, esporte e, principalmente, na área política.

Jornalista Cristian Góis

Formado em jornalismo no ano de 1994, o jornalista José Cristian Góis também foi indicado por Iran Barbosa.

O homenageado externou o seu agradecimento ao deputado Iran Barbosa pela indicação.

“Aceitei a indicação muito em razão de ter sido o amigo e deputado Iran Barbosa a propor esse reconhecimento. Essa medalha, então, para mim, passa ter as marcas de Iran, um companheiro sério, ético e comprometido com a liberdade e com a vida dos mais pobres; e também com as marcas de tantas e tantos jornalistas que se dedicaram na luta e na organização dos operários da comunicação em Sergipe”, declarou.

Cristian Góis é doutor em Comunicação, professor, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe, foi repórter e editor em jornais e revistas em Sergipe, possuindo relevante contribuição profissional em âmbito local e nacional.

Foto: Arquivo Alese