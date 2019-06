Até quando isso vai durar?

Diógenes Brayner – [email protected]

Esse início de Governo Bolsonaro está tumultuado. São cinco meses de tensão. Não há confiança absoluta na equipe que comanda o País, em razão de uma certa complacência do presidente com os filhos e algumas denúncias que põem em dúvida tudo que foi pregado durante a campanha. O presidente administra ao lado da família e todos se julgam em condição de emitir ordens e determinar situações que, de alguma forma, mancha a imagem de quem foi eleito pela ânsia de mudanças.

Não dá para negar que as gravações divulgadas por Glenn Greenwald vem sendo a gota d’água. Deixou o Brasil em pânico e com todas as autoridades com “tudo no ponto”. É medo para todos os lados e a esquerda faz a festa, porque vê possibilidades reais do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) ser solto. Aliás, o Lula vai bem. A justiça se mostra dividida em torno da ação dos hackers e até o TRF-4 já liberou as visitas na hospedagem da Polícia Federal em Curitiba. Enfim, Lula está leve, quase livre e concedendo entrevistas para esculachar Moro e os procuradores.

Do outro lado, a direita tenta partir para o contra-ataque e também bate forte e firme principalmente no ex-presidente Lula, no PT e no jornalista Glenn Greenwald, quase aclamando como heroi nacional. Os militares demonstram insatisfação com as publicações e defendem Sérgio Moro com unhas e dentes, o que não é saudável para a Democracia. Não há clima para Golpe em razão do pensamento flexível dos generais, mas se dependesse dos coronéis a história seria outra. Percebe-se que Moro não deveria ter trocado a magistratura por um ministério e agora não dá para retornar ao comando de uma operação tipo Lava Jato, que ganhou a unanimidade da população. Há um indício forte de que “a corrupção pode ter vencido a honestidade e deve até retornar aos tempos felizes do Poder”.

Em meio a toda essa parafernália, entre verdades ou mentiras, o jornalista Glenn Greenwald põe mais lenha na fogueira ao conceder entrevista ao programa Pânico, na Jovem Pan, e anunciar que há materiais mais comprometedores ainda a serem publicados. “Sim, tem material mais explosivo e que vai ter mais impacto do que nós publicamos. Estamos trabalhando da forma mais rápida possível para divulgar isso”, avisou ele, ameaçando um país atônito com tantas surpresas, cujos objetivos é de, indiretamente, atingir a Justiça brasileira.

Mas hoje é dia de greve geral. Primeiramente contra a retirada de recursos da Educação. Entretanto, agora contra tudo que fugiu ao controle das autoridades e que continua as envolvendo em situações escusas, para não dizer canalhas. Até quando isso vai durar?

Cena é chocante

As cenas expostas nas redes da prisão de um cadeirante, ontem, pela patrulha municipal são chocantes e a Prefeitura não precisa nem abrir inquérito para avaliar a violência e punir culpados.

*** Foi uma covardia, principalmente pelo uso de algemas e a forma em que o rapaz foi conduzido.

Causas da prisão

A informação também é de que o cadeirante se excedeu, agrediu verbalmente os policiais e se valeu da situação que protege pessoas inválidas.

*** Uma coisa será certa: essas cenas e o ato em si vão repercutir negativamente…

Uma ação natural

O prefeito Edvaldo Nogueira agiu em relação ao cadeirante: prestou toda assistência a ele e as primeiras medidas foram iniciar a apuração através de Procedimento Investigativo Disciplinar.

*** Além disso, determinou o afastamento dos guardas municipais envolvidos no caso.

O DEM convida

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) está sendo convidado pelo DEM para ingressar no partido e ser o candidato a prefeito de Aracaju em 2020.

*** Por enquanto Gilmar Carvalho não pretende deixar a legenda que está filiado.

Decidido a disputar

Gilmar Carvalho está decidido a disputar a sucessão municipal e se mantém no PSC. Até final de junho terá conversa decisiva com o presidente regional, André Moura.

*** Depois vai procurar Clovis Silveira para uma conversa definitiva.

Alessandro e gravações

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que leu todas as mensagens e não viu nenhuma irregularidade que comprometesse a ação jurídica da Lava Jato.

*** Para Alessandro, existe uma facção criminosa que ataca só as autoridades que combatem a corrupção no Brasil.

Sobre candidaturas

Alessandro Vieira confirma que não será candidato à reeleição para o Senado e nem a prefeito de Aracaju nas eleições do próximo ano (o que parece lógico).

*** Entretanto, sobre disputar o Governo em 2022, ele acha muito cedo para qualquer comentário.

Depende do grupo

O deputado Fábio Reis (MDB) disse ontem que não anunciou candidatura a prefeito de Lagarto. Admitiu apenas que “se sente preparado para exercer cargo executivo, sem que nada esteja definido”.

*** Segundo ainda Fábio Reis, essa decisão é do seu grupo político no município.

*** Fábio acrescentou que se dependesse só dele, “a decisão seria ficar onde está [na Câmara Federal]”.

Fala sobre Aracaju

Fábio Reis disse que sobre Aracaju quem trata é Jackson Barreto, presidente municipal do partido, mas admite que o prefeito Edvaldo Nogueira esteja fazendo um bom trabalho.

*** Jackson já disse que o MDB apoia a reeleição de Edvaldo Nogueira.

Sobre a reforma

O deputado Fábio Reis, que lidera a bancada federal, disse que houve consenso entre os parlamentares do Nordeste para que retirasse os Estados e Municípios da Reforma da Previdência.

*** Segundo ele, apenas dois governadores não queriam o afastamento, mas jogavam para a platéia dizendo que sim.

De Zezinho e Mitidieri

Via Twitter, o deputado estadual Zezinho Guimarães envia mensagem ao federal Fábio Mitidieri, lembrando: “a BR-101 é obra que se arrasta há 25 anos e prejudica nosso Estado”.

*** E cita Santo Agostinho: “A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem nos ensina a mudá-las”.

Bravata não resolve

O deputado Fábio Mitidieri achou “normal” o twitter de Zezinho Guimarães sobre a BR-101: “ele criticou a bancada federal de Sergipe. Eu respondi a ele e hoje ele me citou no seu Twitter, o que também já respondi”.

*** – Nossa bancada federal é tão valorosa quanto à bancada estadual. Entendo sua indignação, mas o problema da BR-101 não irá ser resolvido com bravata e sim com trabalho sério em Brasília, disse Mitidieri.

Taxistas e lotação

O superintendente SMTT, Renato Telles, autorizou os taxistas de Aracaju a trabalhar fazendo lotação hoje, a partir da zero hora devido à greve geral anunciada pelos sindicatos.

*** O valor cobrado não pode ultrapassar R$ 4 reais, valor cobrado pelos ônibus.

Debandada do PV

Há sinal de debandada de filiados ao Partido Verde em Aracaju, descontentes com a forma como Reinaldo Nunes preside a legenda, sem ouvir a ninguém.

*** O primeiro a sair foi Airton Costa que lamentou o PV fechar composição há um ano antes das eleições.

Dr. Julio recebe convite

Heleno Silva (PRB) visitou o ex-prefeito de Poço da Folha, Dr. Julio e o convidou para ser candidato a prefeito em 2020 pelo seu partido. Heleno sinalizou que pode disputar as eleições de deputado federal em 2022.

*** Segundo Heleno, Dr. Júlio ficou de avaliar. Heleno lembrou que foi o candidato ao Senado mais votado em Porto da Folha, no pleito de 2018.

Agora cabe ao juiz

Ofício do STJ, que comunica trânsito em julgado de condenação por improbidade, chega à comarca de Lagarto. Agora, cabe ao juiz determinar o afastamento definitivo de Valmir Monteiro do cargo, consequência natural da decisão do STJ.

*** Na prática nada muda, uma vez que Monteiro já está afastado da Prefeitura desde 22 de fevereiro em razão de prisão determinada pelo TJ/SE.

Deu nas redes sociais

///General preocupado – O assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Eduardo Villas Bôas, manifestou preocupação com os efeitos do caso envolvendo a suposta troca de mensagens entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e procuradores da Lava Jato durante a operação.

*** Villas Bôas minimizou o conteúdo das supostas mensagens reveladas e disse que a invasão a celulares particulares é o ponto mais grave do caso. “O que aconteceu relativo ao ministro é muito pequeno, eu não estou vendo gravidade. Eu volto ao oportunismo para tentar enfraquecer o ministro Moro e o próprio projeto de diminuição da violência”, comentou.

///Mourão levaria Moro – O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reforçou ontem, a o Estadão, a confiança no ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, após série de reportagens do site The Intercept Brasil que revelou conversas privadas do então juiz federal com integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato.

*** Para o vice-presidente, Moro foi vítima de um crime. Ao empregar um jargão militar, general Mourão estendeu sua confiança ao ministro da Justiça e aos membros da força-tarefa no Ministério Público Federal. “No Exército, a gente tem uma linguagem muito clara: se eu tiver que ir para a guerra, eu levo o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol comigo”, declarou. A afirmação foi dada durante entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre.

///Bate boca em comissão – Os deputados Ivan Valente (Psol-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) bateram boca ontem na comissão especial da reforma da Previdência. Enquanto o congressista do Novo falava, Valente sentiu-se ofendido e disparou: “moleque safado”. Em resposta, Van Hattem o chamou de “mentiroso”.

*** Em seguida, os dois travaram uma discussão na comissão e foram cercado pelos outros deputados presentes: “Você fica às custas dos pobres. Mentiroso e safado é o senhor”, continuou rebatendo Van Hattem.

*** Segundo Ivan Valente, o deputado gaúcho o agrediu com palavras. No entanto, Van Hattem disse que apenas questionou se o deputado do Psol fazia parte do regime especial de aposentadoria da Câmara dos Deputados.

Um bom bate papo

App travado – Ricardo Marques preocupado, ontem às noite: alguém percebeu que o Instagram “caiu”? Ainda não se sabe o motivo mas o app está travado, nada carrega.

Retorno à noite – De fato, Instagran caiu em uma parte do mundo e atingiu regiões do Brasil como o Nordeste, mas retornou à noite.

Pelo Telegram – PF acredita que o invasor tenha chegado aos grupos de conversa com procuradores a partir do Telegram instalado no aparelho do ex-PGR.

Chuvas preocupam – Alerta de chuva é emitido pelo Inmet para 49 municípios sergipanos. As chuvas no Estado começam a preocupar, também em Aracaju.

Santo Antônio – Itabaiana realizou ontem a procissão do padroeiro da cidade, Santo Antônio. A presença de políticos e as conversas chamaram atenção.

Já em Aracaju – Também em Aracaju, na colina de Santo Antônio, houve procissão com a presença de muitos políticos que estavam em Itabaiana.

Quer enquadrar – Membros do Ministério da Defesa e do Judiciário querem enquadrar The Intercept na Lei de Segurança Nacional, segundo Alexandre Garcia.

Ensino superior – Mapa do Ensino Superior no Brasil, lançado ontem pelo Semesp, mostra baixa taxa de escolarização no ensino superior.

Defendem Moro – Militares defendem Moro, a Lava Jato e se mostram preocupados com a invasão a celulares particulares, o que consideram o ponto mais grave do caso.