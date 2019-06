Governador Belivaldo Chagas celebra Santo Antônio em Itabaiana e Aracaju

Santo Antônio é o padroeiro de Itabaiana e do bairro que leva o seu nome em Aracaju

O governador Belivaldo Chagas participou da tradicional procissão em homenagem ao padroeiro de Itabaiana, no município do Agreste sergipano, e da missa em celebração ao mesmo santo na Colina de Santo Antônio, em Aracaju, nesta quinta-feira (13).

Na terra dos caminhoneiros, o governador acompanhou a procissão ao lado de milhares de fiéis, do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, o deputado estadual Luciano Bispo e do deputado federal Fábio Mitidieri, dentre outras autoridades do município e região.

Belivaldo aproveitou os atos religiosos na cidade serrana e na capital sergipana para pedir bênçãos para o estado e para o povo de Sergipe. O momento foi também de gratidão. “Foi através dos meus pais que aprendi a ser temente a Deus e celebrar Santo Antônio é mais uma oportunidade para agradecer e pedir direcionamento. Não poderia deixar de estar presente neste momento que se comemora o dia de Santo Antônio, assim fiz em Itabaiana e em Aracaju Participar dessas manifestações de fé ao lado de tantos fiéis nos fortalece. Aproveitei para agradecer e pedir que continuemos seguindo com fé, pois com a fé tudo se torna mais fácil”, declarou o governador.

Para Luciano Bispo, a manifestação de fé do povo de Itabaiana configura entre as maiores de Sergipe para os católicos. “Essa é a maior festa católica do interior do estado. Itabaiana tem um povo altamente católico, participativo, por isso esse grande festejo”.

Na capital sergipana, na igreja e bairro que levam o nome do santo do dia, as celebrações desta noite encerraram a programação iniciada em 1 de junho, que, este ano, trouxe como mensagem de reflexão o tema: “Com Santo Antônio, sejamos construtores da esperança”.

