DEPUTADOS ESTADUAIS OPINAM SOBRE A GREVE GERAL EM SERGIPE E NO BRASIL

14/06/19 - 13:51:18

A greve geral desta sexta-feira, 14, em todo o país, foi comentada pelos deputados Iran Barbosa (PT) e Zezinho Guimarães (MDB). As opiniões estão divididas entre o que entende ser uma manifestação necessária contra a reforma da Previdência Social e contra os cortes na Educação. E o que acredita ser uma paralisação política.

De acordo com o deputado Iran Barbosa (PT), o momento é de união na luta contra o que considera um ‘abate’ dos direitos da classe trabalhadora.

“Hoje é dia de greve geral no pais. O Brasil parou suas atividades para dizer não às propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional que tratam não apenas dos direitos previdenciários do povo brasileiro, mas também dos direitos assistenciais. Esta sexta-feira é dia de estarmos nas ruas em greve, paralisando as atividades para denunciar o nível crescente de desemprego. Enfim, o dia é de luta e resistência em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros”, entende.

Já o deputado Zezinho Guimarães (MDB), acredita que o momento não justifica uma greve geral. “Ainda é cedo para uma avaliação sobre o movimento grevista desta sexta-feira, mas acho como sempre, inoportuna. Está claro que é uma greve política”, acredita.

Atos

Nas capitais brasileiras, aconteceram atos em frente às empresas estatais que sofrem ameaças de privatização; às escolas públicas, em terminais de ônibus e metrôs; garagens de transportes coletivos, na porta de agências bancárias, rodovias e outros pontos estratégicos visando chamar a atenção da sociedade.

Em Aracaju, apenas 25% dos ônibus estão circulando na cidade, além de pouca movimentação nas agências bancárias. Grevistas queimaram pneus na Avenida Marechal Rondon, localizada entre a capital sergipana e o município de São Cristóvão.

A informação da Polícia Rodoviária Federal é de que foram feitos dois bloqueios na BR-101: no KM 86 em Nossa Senhora do Socorro e no KM 23, município de Malhada dos Bois.

Os manifestantes também fecharam o KM 198 da rodovia estadual no município de Cristinápolis e queimaram pneus rodovia entre os municípios de Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória.

Por Aldaci de Souza

Foto: Jadilson Simões