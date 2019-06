EM NOTA, SETRANSP DIZ QUE 25% DOS ÔNIBUS COLETIVOS ESTÃO CIRCULANDO

14/06/19 - 07:06:15

O Setransp informa que o transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana, até o momento, está com menos de 25% dos ônibus nas ruas. As empresas Viação Progresso e Viação Atalaia conseguiram liberar alguns poucos ônibus, mas a garagem da Viação Modelo continua totalmente bloqueada por manifestantes.

Eram para ter saído pelo menos 200 ônibus no total do sistema conforme a liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), determinando que 40% do efetivo de trabalhadores estivesse em operação, mas isso não aconteceu. Foram menos de 120 ônibus liberados no total, então as linhas estão operando com muita dificuldade. Sem a liberação da frota da empresa Modelo não será cumprida a determinação do TRT.

Como o sistema de transporte é integrado, a falta dos ônibus da Viação Modelo nas ruas está prejudicando os trajetos da população, principalmente com a saída a partir dos Terminais de Integração.

Da Ascom Setransp