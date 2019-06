EM NOTA,SETRANSP DIZ QUE TRANSPORTE PÚBLICO CIRCULA COM 4º% DE SUA FROTA

14/06/19 - 12:32:12

O Setransp informa que a entrada/saída da garagem da Viação Modelo acaba de ser liberada após abordagem da Justiça do Trabalho junto com o Comando a Polícia Militar. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) enviou oficiais de justiça ao local para verificar o cumprimento da liminar que defeterminava o mínimo de 40% do efetivo de trabalhadores prestando o serviço do transporte coletivo, e estes, junto com os policiais, trataram com os manifestantes que desbloquearam a garagem nesta sexta-feira de paralisação.

Com os ônibus liberados, o transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana, passa a circular com 40% da sua frota. Completando, então, o número de 200 veículos disponíveis para a operação do serviço.

Mais informações durante o dia.

Da Ascom Setransp