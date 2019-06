FALTA DE PLANEJAMENTO ENCOLHE O FORRÓ CAJU, DIZ VALADARES FILHO

14/06/19 - 14:03:54

O presidente Estadual do PSB de Sergipe, Valadares Filho, utiliza as redes sociais para criticar a demora da Prefeitura de Aracaju em lançar a programação do Forró Caju. Ele avalia que a ação tardia dificulta o crescimento do turismo e da economia local no período.

Valadares volta a responsabilizar a falta de eficiência na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira. “A divulgação da programação do Forró Caju faltando praticamente dez dias para a realização do evento confirma que Aracaju vive uma gestão sem objetivos definidos, improvisada e com uma total falta de planejamento”.

A dúvida do ex-parlamentar é de que forma a prefeitura fará para atrair turistas para a capital e como será feita a divulgação da festa em todo o Brasil. “É um prejuízo enorme para o setor turístico, afetando com isso nossa economia, além de desvalorizar o valor cultural que a festa tem para a cidade. A realidade é que os turistas não terão condições de se programar para passar o São Joao em Aracaju, boa parte das pessoas já decidiu onde irá curtir os festejos juninos”, explica.

O Forró Caju é uma das festas mais importantes no calendário turístico sergipano e chegou a ser referência pela programação, atrações e a própria dimensão da festa. “É muito triste ver que um evento tão importante para o nosso estado está encolhendo por falta de planejamento”, lamenta Valadares Filho.

Da assessoria