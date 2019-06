Governo assina termo de cooperação para Consórcio de Saneamento Básico

Com a intenção de beneficiar os municípios que compõem o Consórcio do Baixo São Francisco e, consequentemente, eliminar lixões existentes próximos das áreas que margeiam o Rio São Francisco, o governo de Estado, por meio da Secretaria de Turismo, baseada nas ações do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Setur/Prodetur), oficializou nesta quinta-feira (13), a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (CONBASF).

A iniciativa visa fortalecer áreas turísticas, através do fortalecimento de ações de saneamento básico que estão interligadas à erradicação dos lixões, ou seja, por provocarem impactos ambientais. Além disso, irá contribuir com a saúde pública e permitir ainda uma fonte de renda através da reciclagem, já que os projetos associam também o centro de triagem e pátios de compostagem.

De acordo com o secretário da pasta, Manelito Franco Neto, o contrato está em execução desde 2016. “A partir do momento que os consórcios foram se tornando cada vez mais autônomos e detentores das informações da gestão dos resíduos sólidos dos municípios que compõem seus consórcios, se fez necessário estreitar a comunicação e a parceria com estes via assinatura do Termo de Cooperação Técnica, fortalecendo ainda mais o objetivo do contrato. Estou muito satisfeito em colaborar com a erradicação dos lixões viabilizada por uma ação do Prodetur”, disse.

Segundo a gerente do contrato em questão, Thassia Luiza, “O contrato se subdivide em vários produtos que tem por objetivo realizar todos os estudos ambientais, os projetos básicos das obras de engenharia da construção dos aterros sanitários, como também, obter todas as licenças ambientais dos objetos previstos. Muita gente pode questionar o motivo de estarmos envolvidos nisto e precisa ficar claro que o Prodetur, Programa de Desenvolvimento do Turismo com recursos do Banco Interamericano (BID), visa a questão ambiental como um dos pilares básicos para o desenvolvimento do turismo portanto, o encerramento dos lixões em áreas de alta atividade turística como o Baixo São Francisco é extremamente importante e fundamental para o desenvolvimento do turismo sustentável”, frisa.

Para o superintendente da CONBASF o Termo de Cooperação Técnica é fundamental para as análises dos produtos entregues mediante os aterros sanitários. “Todos estes estudos serão concluídos com a elaboração do projeto básico e executivo que serão um norte para a execução da construção destes aterros. Esta ação da Setur é pioneira e agradeço ao secretário por todo o empenho. A partir de agora, estaremos em busca dos recursos para iniciar a obra”, conclui Mário Rosa Albuquerque.