Governo de Sergipe reduz base de cálculo do ICMS do diesel

14/06/19 - 15:32:52

O preço do diesel deverá apresentar queda a partir deste final de semana

O preço do diesel consumido no Estado de Sergipe deverá apresentar queda no preço ao consumidor a partir deste final de semana com a iniciativa do Governo do Estado em reduzir a base de cálculo da cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o produto.

A nova tabela de preços da base de cálculo possibilitará uma redução efetiva do preço do litro na venda ao consumidor de R$ 0,122 para o Diesel comum (500) e de R$ 0,113 para o Diesel S-10 com a entrada em vigor dos novos valores de referência praticados pelo governo. A iniciativa é resultado de estudos técnicos solicitados pelo governador Belivaldo Chagas e da utilização de ferramentas tecnológicas por parte da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para avaliação ainda mais precisa da média ponderada de volume de combustível vendido em Sergipe.

Com a possibilidade de redução do preço do Diesel nos postos, o governo estadual proporciona o aumento do consumo no Estado, favorecendo não somente o segmento de combustíveis, mas principalmente os proprietários de veículos movidos a diesel, especialmente os caminhoneiros. A iniciativa também deve se refletir de forma positiva em toda a cadeia produtiva e do comércio, tendo em vista a importância que o transporte rodoviário tem para a economia estadual, assim como contribui para a geração de empregos.

Esta é a segunda alteração na base de cálculo em menos de um ano, mais precisamente desde agosto de 2018. No ano passado, o Governo de Sergipe promoveu a alterações no cálculo para cobrança do ICMS sobre o diesel e possibilitou uma redução efetiva no preço do litro na venda ao consumidor entre R$ 0,05 e R$ 0,10.

Foto: Arthuro Paganinne