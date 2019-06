GREVE GERAL: MANITESTANTES IMPEDEM A SAÍDA DE ÔNIBUS DA EMPRESA MODELO

14/06/19 - 09:24:19

Greve Geral: menos de 120 veículos da frota do transporte coletivo de Aracaju está em operação

Trabalhadores de várias categorias paralisaram as atividades em Sergipe nesta sexta-feira (14). Eles protestaram contra as mudanças Reforma da Previdência e cortes na Educação.

As empresas Progresso e Atalaia conseguiram liberar alguns ônibus, porém a garagem da Viação Modelo, no localizada no bairro Industrial está bloqueada por manifestantes e os ônibus não conseguiram sair para circular.

Por conta desse impasse, representantes da Polícia Militar, dos manifestantes e da empresa Modelo se reuniram para tentar negociar a saída dos veículos, mas não houve acordo.

Em nota divulgada no inicio da manhã, o Setransp informou que eram para sair pelo menos 200 ônibus no total, conforme determinação da liminar concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas como isto não aconteceu, as linhas estão operando com dificuldade por conta do número reduzido de ônibus.