Jornalista argentino grava programa em Sergipe e enaltece Aracaju

14/06/19 - 05:11:28

Em passeio por Aracaju durante os últimos sete dias, o jornalista argentino Ariel Divincky se encantou com a diversidade cultural nos Mercados Centrais, a modernidade do Museu da Gente Sergipana, o trabalho de preservação de espécies marinhas no Oceanário e se deliciou com os pratos servidos em bares e restaurantes na Orla da Atalaia, além de destacar a limpeza e organização da cidade. A visita se deve a uma ação de promoção e marketing, realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual do Turismo (Setur), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), que divulgará a capital sergipana como destino turístico para os argentinos.

O passeio será exibido no programa “Vivir Viajando”, apresentado aos domingos na televisão argentina Argentinisima Satelital, que veicula os melhores destinos turísticos do mundo. “Tudo espetacular! Lugares pitorescos, restaurantes, hotéis e as pessoas. Além de uma gastronomia espetacular, com porções generosas, muito grandes, diferente da Argentina. É a segunda vez que venho a Aracaju e estou gostando mais do que a primeira vez. Está tudo muito limpo e organizado na cidade”, comparou o jornalista.

Para o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Marlysson Magalhães, a ação reforça a importância da somação de esforços para o fortalecimento do turismo e promoção do destino. “Esse fampress é muito oportuno para divulgar nosso estado e a nossa capital, pois estamos em período junino, de muita movimentação, cores e cultura. Isso reafirma a relação de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura para trabalhar pelo turismo. Quando o programa for ao ar, os argentinos vão ter contato com vários roteiros turísticos do nosso estado e, principalmente, de Aracaju. Isso vai movimentar nosso destino”, considerou.

Além da capital, o jornalista argentino cumpriu programação em outros municípios e atrativos sergipanos, englobando a Rota do Imperador (Santana do São Francisco), São Cristóvão, Laranjeiras, Crôa do Goré, Ilha dos Namorados, Parque dos Falcões (Itabaiana) e os Cânions de Xingó.

O secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, considera esse intercâmbio importante para divulgação do destino e anuncia novas ações. “No segundo semestre teremos muitas ações na divulgação do destino em outras regiões do Brasil”, disse.

O servidor da Semict e acadêmico do curso de Guia de Turismo, Diego Ribeiro, participou do fampress como intérprete e avalia que Aracaju será bem vista pelos argentinos, como um destino a ser considerado nas próximas viagens. “Foram dias em que Ariel viveu ricas experiências na gastronomia, folclore, cultura e belos atrativos, além da hospitalidade do nosso povo e uma Aracaju organizada, limpa, bonita. Quesitos que são cartões de visita e uma propaganda muito eficiente para trazer os argentinos para cá”, destacou.

Foto assessoria