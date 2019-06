JUSTIÇA IMPÕE FIANÇA DE R$ 20 MIL A UNIVERSITÁRIO ACUSADO DE APLICAR GOLPE

14/06/19 - 05:00:31

A Delegacia da Polícia Civil de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) prendeu na quarta-feira (12), o estudante universitário Gabriel Fontes Pereira de Souza, 21 anos, suspeito de cometer crimes de estelionato contra a empresa de comércio eletrônico Mercado Livre. Segundo a Polícia, o jovem vinha agindo há dois anos.

Na tarde desta quinta-feira (13) foi realizado a audiência de custódia e a juíza Jane Silva Santos Vieira impôs uma fiança de R$ 20 mil para conceder liberdade provisória a Gabriel Fontes.

Em sua decisão, a juíza diz que “aproveitando-se da boa fé de pessoas, através de uma empresa de comércio eletrônico, o interrogado adquiria as mercadorias e quando chegavam em sua residência, as recusava a fim de que o dinheiro retornasse para sua conta, e depois dirigia-se a agência dos correios e retirava os produtos. Constata-se, segundo informações juntadas pelo site de compras, até o momento, prejuízo de R$ 22.450,77 com potencial de prejuízo de R$ 43.609,70”, decidiu a magistrada.