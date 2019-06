MANIFESTANTES BLOQUEIAM DOIS PONTOS NA BR 101 EM SOCORRO E MALHADA DOS BOIS

14/06/19 - 07:25:25

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta sexta-feira (14) que existem dois pontos de bloqueio nas BR-101.

Segundo a PRF um dos bloqueios é no quilômetro 86 no Povoado Tabocas, município de Nossa Senhora do Socorro e o outro ponto é no quilômetro 23, município de Malhada dos Bois.

As primeiras informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária de Sergipe (BPRV), eram de que nenhuma rodovia estadual apresentou sinais de manifestação ou bloqueios.

Já por volta das 07:30h, foi registrado que a Rodovia do Alto Sertão está fechada entre os municípios de Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória também foi fechada. Os manifestantes atearam fogo em pneus e estão impedindo a passagem dos veículos.

Na rodovia Juscelino Kubitschek, no município de de Monte Alegre de Sergipe, o tráfego também está interrompido.