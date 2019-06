Polícia Civil ameaça paralisar nos festejos juninos junto com PM e guarda municipal

14/06/19 - 00:45:33

Aos gritos de “a polícia vai parar e não negociar”! Policiais Militares, Guardas Municipais e Agentes de Trânsito negociam apoio aos membros da Polícia Civil e sua possível paralisação, cuja decisão poderá ser tomada durante mobilização da categoria marcada para as 08 horas de quarta-feira (19).

O ato se dará em frente ao Palácio dos Despachos, quando poderá ocorrer também uma Assembleia Extraordinária do Simpol/SE. Segundo uma fonte da própria Secretaria de Segurança, o governador Belivaldo Chagas poderá amenizar a situação, conversando com os integrantes do Simpol, para iniciar negociação.