PMA e Polícia Federal discutem convênio para capacitação da Guarda Municipal

14/06/19 - 05:58:19

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com o superintendente da Polícia Federal em Sergipe, delegado Marcos Renato da Silva Lima, na tarde desta quinta-feira, 13, para tratar sobre a celebração de um convênio entre as instituições, que permitirá a capacitação dos guardas municipais pela PF. A proposta, discutida nesse primeiro diálogo, é que a Guarda Municipal de Aracaju passe a contar com o apoio da instituição para os treinamentos, tornando-se ainda mais efetiva no serviço prestado ao cidadão aracajuano.

“Essa primeira reunião é um momento muito importante porque discutimos sobre a celebração de um termo de cooperação entre a Polícia Federal e a Guarda Municipal para formação dos guardiões. Com esse convênio a polícia, com sua expertise, conhecimento e técnicas vai poder ajudar no sentido de capacitar a guarda, que vai poder atuar de maneira mais efetiva, eficaz e eficiente. Assim como a polícia vai ajudar os guardiões, eles auxiliarão a polícia federal em algumas atividades. Nos reunimos hoje para essa primeira conversa, o comandante da Guarda Municipal e o secretário da Defesa Social se reunirão outras vezes com os técnicos da polícia e, a partir daí, assinaremos esse acordo de cooperação, que já foi feito em outras cidades e agora será celebrado em Aracaju”, destacou Edvaldo.

O gestor municipal ressaltou que o diálogo com a Polícia Federal reforça a união entre as entidades. “Como sempre digo, a gente não pode, de maneira nenhuma, levar as atividades sozinhos. Então fico muito feliz porque foi uma iniciativa da própria Polícia Federal, que propôs esse acordo, de fundamental importância. Não significa que a polícia e a guarda atuarão conjuntamente, mas que uma contará com a outra, no sentido de colaboração. Enquanto a polícia vai treinar, capacitar a guarda, através de seus instrutores, a guarda auxiliará na tramitação dos processos e, eventualmente, no que for necessário”, frisou.

O superintendente da Polícia Federal em Sergipe, delegado Marcos Renato da Silva Lima também definiu a reunião como “uma cooperação de esforços”. “Conversamos sobre um convênio que será bom para ambas as partes. Nossa proposta é auxiliar na capacitação dos guardas municipais e contar com o apoio deles também, na tramitação dos nossos procedimentos. É uma primeira conversa e já estamos agendando outras para fazermos a semelhança do que outros estados já fazem, como Bahia, Mato Grosso do Sul e São Paulo”, salientou.

Participaram da reunião técnicos da Polícia Federal e membros da administração municipal.

Foto Ana Licia Menezes