QUINA DE SÃO JOÃO PODE PAGAR R$ 140 MILHÕES NO PRÓXIMO DIA 24 DE JUNHO

14/06/19 - 15:52:57

Apostas exclusivas para o concurso especial começam neste sábado

A partir deste sábado (15), todas as apostas feitas na Quina serão voltadas para o concurso especial de São João, que promete um super prêmio de R$ 140 milhões. A Quina de São João é realizada desde 2011 e oferece um prêmio maior porque parte do valor dos concursos regulares é acumulado durante um ano. O sorteio será no dia de São João, 24 de junho (segunda-feira), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, um ambiente fixo de sorteios e aberto aos visitantes, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 520 mil em rendimentos mensais. E se preferir investir em bens, poderá comprar 35 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localidades do país.

O prêmio não acumula, assim como nos demais concursos especiais – Dupla de Páscoa, Lotofácil da Independência e Mega da Virada. Se não houver apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de quatro números – e assim sucessivamente.

Como jogar:

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília), da data do sorteio, em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para apostar na Quina, basta escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador que acertar 2, 3, 4 ou 5 números, recebe o prêmio da respectiva faixa. O preço da aposta simples nas casas lotéricas, com 5 números, é R$ 1,50. O apostador também pode pagar R$ 9,00 e concorrer com 6 números ou R$31,50 e concorrer com 7 números e assim sucessivamente.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. Os apostadores também podem optar no portal pelos combos de apostas que podem ser de apenas uma modalidade (sorteio especial da Quina de São João) ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

CEF