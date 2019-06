REDUÇÃO DO ICMS SOBRE O ÓLEO DÍESEL AGRADA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Uma medida anunciada nesta sexta-feira (14) pelo governador Belivaldo Chagas, para redução do ICMS cobrado sobre o óleo diesel no Estado, agradou muito o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo.

De acordo com o parlamentar, após conversar com o governador do Estado, mostrando algumas situações vividas por caminhoneiros na cidade de Itabaiana, que reclamaram da diferença do preço do combustível cobrado aqui em Sergipe, comparado com o estado vizinho, Bahia, Belivaldo Chagas garantiu que mandaria fazer um levantamento da viabilidade econômica.

“Fico muito feliz com o anúncio por parte do meu amigo, Belivaldo Chagas, governador, que atende ao pedido dos irmãos caminhoneiros e claro, de todos os sergipanos que serão beneficiados com essa decisão” comemorou Luciano Bispo. Além dos caminhoneiros, as empresas de ônibus também serão beneficiadas, uma vez que esse é um dos principais insumos do segmento. Com a medida, o governo projeta aumentar a arrecadação, uma vez que reaquece o setor no Estado.

Segundo informa o governo de Sergipe, a nova tabela de preços da base de cálculo possibilitará uma redução efetiva do preço do litro na venda ao consumidor de R$ 0,122 para o Diesel comum (500) e de R$ 0,113 para o Diesel S-10 com a entrada em vigor dos novos valores de referência praticados pelo governo. A iniciativa é resultado de estudos técnicos solicitados pelo governador Belivaldo Chagas e da utilização de ferramentas tecnológicas por parte da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para avaliação ainda mais precisa da média ponderada de volume de combustível vendido em Sergipe.