RODOVAIS ESTADUAIS E FEDERAIS SÃO LIBERADAS APÓS ATOS EM SERGIPE

14/06/19 - 11:08:08

As rodovias federais e estaduais que foram interditadas no inicio da manhã desta sexta-feira (14), por conta da manifestação dos integrantes dos participantes da “Greve Geral” estão sendo liberadas gradativamente.

As interdições foram registrados nos km 87 e 23 da BR-101, localizados em Laranjeiras e Malhada dos Bois, e na rodovia SE-175, na Rota do Sertão, próximo ao povoado Taxas, em Monte Alegre.

Os manifestantes queimaram pneus nos dois sentidos. Em todos os casos houve negociação entre manifestantes e policiais e terminaram sem qualquer tipo de discussão acalorada.

Em nota, o BPRV informou que as equipes estão monitorando todas as rodovias do estado, mas que não há, até o momento nenhum protesto como foi registrado em Monte Alegre.