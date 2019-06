SETRANSP INFORMA QUE EMPRESAS CONTINUAM OPERANDO COM 40% DA FROTA

14/06/19 - 17:06:45

O Setransp informa que as empresas de ônibus permanecem operando o transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana com 40% da sua frota total, isto é, com 200 veículos em circulação. O efetivo de trabalhadores do transporte nesta sexta-feira, 14, foi comprometido com os impedimentos realizados pelos manifestantes durante a paralisação, bloqueando portas das garagens, e prossegue o risco de insegurança na operação do transporte diante dos manifestos que continuam a acontecer.

O prejuízo maior observado nesta paralisação foi o cerceamento do direito de ir e vir dos mais de 222 mil passageiros que circulam diariamente no transporte coletivo. Somando-se ao prejuízo do sistema de transporte o setor produtivo, segundo a Acese, também amargou hoje uma perda no Comércio de 80% de perda nas vendas com o manifesto neste dia tão próximo ao feriado.

Da Ascom Setransp