Trabalhadores paralisam em protesto contra a Reforma

14/06/19 - 06:47:55

Trabalhadores de várias categorias paralisam atividades em protesto contra a Reforma da Previdência

Centenas de trabalhadores de várias categorias paralisaram as atividades em Sergipe desde a madrugada desta sexta-feira (14) em protesto contra as mudanças Reforma da Previdência.

As primeiras informações são de que os manifestantes estão concentrados em frente às garagens controlando as saídas dos ônibus coletivos. Na viação Modelo os ônibus ainda não conseguiram sair das garagens enquanto as outras estão liberando gradativamente.

Outro ponto de manifestação foi registrado na avenida Marechal Rondon que acabou sendo fechada por trabalhadores e estudantes, na divisa com São Cristóvão, em frente a de uma empresa de ônibus do transporte público. Na BR 101, próximo ao Calumbi o trânsito também foi interrompido por manifestantes.

Os táxis estão autorizados a embarcar e desembarcar passageiros em qualquer parte. Veículos do transporte escolar também estão autorizados a fazer o transporte.

As agências bancárias estão fechadas; Lojas do Centro Comercial de Aracaju funcionam normalmente. As escolas municipais, estaduais e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) estão fechadas. Já as instituições de segurança estão todos funcionando normalmente.

Foto redes sociais