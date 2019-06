‘Unidos em Asa Branca’ e ‘Assum Preto’ agitam a ‘Festa na Roça’

14/06/19 - 10:20:23

Quadrilhas juninas são atrações do evento que acontece neste fim de semana no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Rojão Diferente, Zé Tramela e Maysa Reis animam o arraial

Uma das mais belas manifestações culturais de Sergipe ganha destaque na programação da quermesse junina que o Shopping Jardins realiza no sábado (15) e no domingo (16). A ‘Festa na Roça’ vai acontecer na área externa do centro de compras localizado no bairro Jardins, em Aracaju (SE), com acesso gratuito a todo o público. O charmoso arraial montado no Estacionamento C, ao lado dos restaurantes Austrália e Senzai, será aberto às 16 horas. E no sábado (15), a partir das 16h30, crianças, jovens, adultos e idosos terão a oportunidade de apreciar de perto um lindo espetáculo de cores, ritmos e alegria, apresentado pelas quadrilhas juninas ‘Unidos em Asa Branca’ e ‘Assum Preto’.

A ‘Festa na Roça’ seguirá até domingo (16), com atrações para toda a família. Aulas de forró com a academia Movimento Fitness e a boa música das bandas Rojão Diferente e Zé Tramela e de Maysa Reis comandando o ‘arraialzinho’ da garotada integram a programação.

O evento junino contará com charmosa ambientação da Vila Maratá, com Camarim caipira do Cabelo Club para a criançada, brinquedos infláveis da World Festas e brincadeiras típicas – como tiro ao alvo, argola, pescaria, boca de palhaço – , além de comidas e bebidas assinadas por Austrália, Bubalinos, Tânia Vasconcelos, Delícias da Dona Bela e Cervejaria Uçá.

Perder? Nem pensar!

Festa na Roça

O quê? Quermesse junina com brincadeiras e comidas típicas, apresentações das quadrilhas juninas ‘Assum Preto’ e ‘Unidos em Asa Branca’ e a boa música de Maysa Reis, Rojão Diferente e Zé Tramela.

Quando? 15 e 16 de junho (sábado e domingo), a partir das 16 horas.

Onde? Estacionamento C (próximo aos restaurantes Austrália e Senzai) do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

Programação:

15 de junho (sábado)

16h – Abertura da Quermesse ao som de deejay

16h30 – Apresentação da quadrilha ‘Unidos em Asa Branca’

17h30 – Apresentação da quadrilha ‘Assum Preto’

18h30 – Aula de Forró com a Movimento Fitness

19h30 – Banda Rojão Diferente

16 de junho (domingo)

16h – Abertura do evento com o Arraialzinho da Maysa Reis

17h50 – Aula de Forró com a Movimento Fitness

18h30 – Banda Zé Tramela

Foto: Divulgação

Shopping Jardins