BANDIDOS ENCAPUZADOS ASSALTAM ÔNIBUS COM FEIRANTES EM MARUIM

16/06/19 - 07:00:39

Quatro homens armados fizeram um verdadeiro arrastão e roubaram diversos feirantes no município de Maruim

As informações passadas pelas vitimas são de que os quatro elementos estavam encapuzados e abordaram o ônibus com feirantes neste sábado (15) na estrada do povoado Mata de São José, em Maruim, e roubaram dinheiro e celulares das vitimas.

Uma guarnição da Polícia Militar e a Guarda municipal foram acionados para atender a ocorrência, mas até o final da tarde ninguém tinha sido preso.