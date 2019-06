CORPO DE PASTOR, MARIDO DA DEPUTADA FLORDELIS, É VELADO EM SÃO GONÇALO

O corpo do pastor Anderson do Carmo de Souza, de 48 anos, marido da deputada federal e cantora gospel Flordelis (PSD), executado com diversos tiros na garagem de casa durante a madrugada, está sendo velado em um culto realizado na noite deste domingo no Ministério Flordelis — A Cidade do Fogo, no bairro Mutondo, em São Gonçalo. Centenas de fiéis e lideranças religiosas acompanham a cerimônia no templo com cantos e homenagens.

16/06/19 - 23:13:31

Ao chegar no velório, a deputada Flordelis, se sentou ao lado do caixão mas desmaiou e precisou de atendimento médico. Depois, ela retornou e assumiu o início do culto de despedida ao marido.

— Se tem uma coisa que ele não ia gostar de jeito nenhum é que no domingo, os portões da igreja se fechasse. O combinado nosso era esse: se eu for embora no domingo, você faz o culto, se você for embora no domingo, eu faço. Chorando, gemendo, mas no culto, porque domingo é o dia do senhor. É dia de cultuarmos a ele — disse emocionada antes de diversos pastores da igreja fazerem homenagens a Anderson.

Sobrinho de Flordelis, Anderson Siqueira lamentou a morte do pastor e disse que busca conforto na fé.

— Estamos muito abalados, mas Deus está no controle, ele sabe das coisas — bradou.

O enterro do pastor está marcado para hoje, às 11h, no Memorial Parque Nicteroy, no Laranjal, em São Gonçalo.

EXTRA- Leonardo Sodré