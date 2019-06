Edvaldo Nogueira participa da 1ª noite do Arrasta Pé do 18 do Forte

Milhares de forrozeiros cantaram e dançaram no 11º Arrasta Pé do 18 do Forte, que se iniciou na noite desta sexta-feira, 14, na zona norte de Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira foi um deles – e um dos mais animados. Para o gestor municipal, o evento já se tornou a abertura dos festejos juninos na capital sergipana. A festa, realizada pelo Governo de Sergipe em parceria com o Ministério do Turismo, e com apoio da Prefeitura de Aracaju, contou, na primeira noite, com shows de Márcia Fellipe, Luan Estilizado, Jonas Esticado e Zueirões do Forró.

“Os festejos juninos são a festa mais importante da nossa cidade e do Estado. Movimentam a economia, aumentam o fluxo turístico, fortalecem a nossa cultura e trazem alegria para a nossa gente. E o Arrasta Pé do 18 do Forte, esta festa linda realizada na zona norte, já se tornou uma tradição de Aracaju. É o Início dos festejos na nossa cidade”, afirmou Edvaldo, que participou da primeira noite da festa ao lado da população.

Como faz todos os anos, ele desceu para a pista e caminhou no meio dos forrozeiros, sendo bastante cumprimentando pelos presentes. “Gosto muito da festa e é sempre obrigatório ir para o meio do povo, aproveitar este momento de festa para confraternizar, conversar com as pessoas e receber o carinho da população”, disse.

Idealizador da festa, o deputado federal Fábio Mitidieri comemorou o sucesso de mais uma edição. “É um grande evento, é a abertura dos festejos em nossa capital e o melhor e maior São João de bairro de Sergipe. Estou muito feliz porque iniciamos este evento lá atrás para esta comunidade que sempre nos abraçou e há cinco anos passou a ser realizado pelo governo do Estado”, destacou ele que agradeceu a presença do prefeito Edvaldo Nogueira e o apoio da Prefeitura de Aracaju.

Com realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, o Arrasta Pé do 18 do Forte faz parte do Encontro Nordestino de Cultura, com patrocínio do Ministério do Turismo e Plamed. A festa prossegue neste sábado com shows de Solange Almeida, Gil Mendes, Cavaleiros do Forró e Xandy e Nanda.

Forró da Emsurb

Antes de participar do Arrasta Pé do 18 do Forte, o prefeito Edvaldo Nogueira esteve presente na festa junina da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Ao lado do presidente do órgão, Luiz Roberto Dantas, o prefeito cumprimentou os servidores, posou para selfies e agradeceu o trabalho realizado por todos.

