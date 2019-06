ENTIDADES EMPRESARIAIS SE REÚNEM COM SPU EM SERGIPE PARA ALINHAR AÇÕES

16/06/19 - 07:02:02

A convite da Superintendência Estadual do Patrimônio da União em Sergipe, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) e do Conselho Deliberativo do SEBRAE-SE, Marco Aurélio Pinheiro, juntamente Maurício Vasconcelos, vice-presidente da ACESE, Brenno Barreto, presidente da CDL-Aracaju, Paulo do Eirado, superintendente do SEBRAE-SE, se reuniram com a Superintendente Estadual do Patrimônio da União, Jovanka Carvalho, na última quinta-feira, 13.

Segundo o presidente da ACESE, Marco Pinheiro, a reunião foi um primeiro passo para uma parceria duradoura. “O diálogo entre as entidades do setor produtivo e o poder público é a forma mais eficaz de se estabelecer uma política pública que tenha um retorno para a sociedade. Ficamos muito felizes com a receptividade na SPU e já com alguns encaminhamentos para os próximos encontros”, afirmou Pinheiro.

Para Maurício Vasconcelos, vice-presidente da ACESE, a aproximação entre a SPU e as entidades do setor produtivo é extremamente importante. “Nós tivemos a oportunidade de entender o quanto esse órgão pode impactar na economia do nosso Estado, além de poder discutir idéias que poderão dar resultados positivos para nossa economia”, explicou.

Feira de Sergipe

Entre os assuntos debatidos na reunião, foi tratada a possibilidade de uma parceria para a realização da Feira de Sergipe. Segundo o superintendente do SEBRAE em Sergipe, Paulo do Eirado, a reunião pode definir uma parceria entre SPU e SEBRAE. “Foi uma reunião extremamente positiva pois houve um diálogo muito convergente entre a SPU e as entidades empresariais a fim de chegarmos a uma solução para a autorização de uso do espaço na Orla de Aracaju”, explicou Eirado, explicando a importância da feira para os pequenos artesãos. A Feira é, atualmente, subsidiada pela autarquia.

“Nós queremos a SPU como parceiro realizador da Feira de Sergipe, juntamente com SEBRAE, apresentando o serviço prestado pelo órgão”, complementou Eirado.

Para Pinheiro, que também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE em Sergipe, afirma que o Estado é o maior beneficiado com esse diálogo. “A Feira de Sergipe é boa para o microempresário, para a economia do Estado, para o turismo, para a cultura. Todos ganham com esse diálogo”, comemorou.

Por Marcos Rodrigues Meneses