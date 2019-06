IFS SELECIONA PROFESSORES PARA LAGARTO, ITABAIANA E SÃO CRISTÓVÃO

16/06/19 - 07:02:25

Estarão abertas, de 17 a 28 de junho, as inscrições para contratação de 4 professores substitutos do Instituto Federal de Sergipe (IFS). As vagas de docência são nas áreas de alimentos, educação, física, informática e logística. As oportunidades são para os campi de Lagarto, São Cristóvão e Itabaiana e os aprovados deverão cumprir uma carga horária de 40 horas. Para se candidatar, é necessário efetuar o pagamento de R$ 50.

Nos dias 17 e 18 de junhos, os candidatos que se enquadrarem nos requisitos previstos no edital podem solicitar a isenção na taxa de inscrição. O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 26 e a relação dos inscritos será conhecida no dia 2 de julho. A lista preliminar de aprovados será conhecida no dia 10 de julho.

Critérios

A seleção acontecerá através de prova de títulos, a qual valorizará os diplomas acadêmicos, as atividades de docência, pesquisa e extensão, bem como as atuações acadêmicas, profissionais e as atividades administrativas do candidato. A banca formada para avaliação será composta por, no mínimo, dois membros, os quais serão indicados pela Direção Geral do campus que demandou a vaga entre professores efetivos e estáveis do IFS.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 19 de julho e terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do IFS.

Fonte: IFS