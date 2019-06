Karoline Calheiros, namorada do cantor Gabriel Diniz, morto em um acidente aéreo no dia 27 de maio, decidiu homenagear o amado com uma tatuagem

16/06/19 - 23:31:38

Karoline Calheiros, namorada do cantor Gabriel Diniz, morto em um acidente aéreo no dia 27 de maio, decidiu homenagear o amado com uma tatuagem. Ela mostrou em seu Instagram, neste domingo (16), uma borboleta desenhada na nuca.

Karol explicou que ela e Gabriel sempre tiveram uma relação fofa com o inseto e, durante um bate-papo com os fãs ao lado do Cizinato Diniz, pai de Gabriel, ela falou do simbolismo da tatuagem.

“Deus sempre se comunicou comigo através de borboletas e Gabriel sabia disso. E em momentos que eu estava mal e estava muito em oração. Em qualquer lugar aparecia uma borboleta para mim. Às vezes eu nem via e ele falava: ‘olha, Ele tá aqui'”, começou ela.

A ideia da tatuagem, de acordo com Karol, surgiu no velório de Gabriel Diniz, quando uma borboleta se aproximou dela. “Eu estava falando algumas coisas para ele lá do lado do caixão, veio uma borboleta para mim. Ela passou em cima de Gabriel, veio por cima de mim e foi embora. Ali, eu entendi que era Gabriel me dizendo que estava tudo bem. Porque ele sabia que era uma forma divina de eu me comunicar com Deus e nada mais lindo e significante do que ele vir dessa forma para mim”.

Gabriel Diniz morreu aos 28 anos, na tarde do último dia 27 de maio, após a queda do monomotor Piper prefixo PT-KLO em um mangue em Porto do Mato, em Estância, ao sul do Sergipe.

Fonte/foto: globo.com