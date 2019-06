MARINHA DO BRASIL ABRE 30 VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO PARA SARGENTOS

16/06/19 - 07:00:50

Estão abertas, até o dia 11 de julho de 2019, as inscrições no Concurso Público para o preenchimento de 30 (trinta) vagas, no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA), destinadas a candidatos com formação em diversas áreas do Ensino Técnico de Nível Médio.

A inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, sendo os principais requisitos: ser brasileiro nato, do sexo masculino, ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia 01/01/20 e ter concluído ou estar em fase de conclusão o curso técnico de ensino médio na área técnica pretendida. A taxa de inscrição é de R$74,00.

As áreas técnicas são Eletroeletrônica e Mecânica, com titulações em: Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Manutenção de Máquinas Navais, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Refrigeração e Climatização.

Os candidatos realizarão provas de conhecimentos profissionais e redação. As etapas seguintes consistirão, entre outras, de Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física (TAF).

Os aprovados em todas as fases farão o Curso de Formação de Sargentos, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), localizado na cidade do Rio de Janeiro, durante o qual receberão bolsa-auxílio, uniforme, alojamento, alimentação e assistência médicoodontológica.

O futuro militar iniciará a carreira na graduação de Terceiro-Sargento, com a remuneração respectiva, além de diversos benefícios como o plano de carreira, estabilidade, assistência médico-odontológica, alimentação e auxílio para compra de uniformes.

SERVIÇO:

Concurso Público de Nível Técnico (Quadro Técnico de Praças da Armada – QTPA)

Vagas: 30 vagas

Inscrição: de 30/05/19 a 11/07/2019.

Valor: R$ 74,00

Data das provas: a ser definida.

Informações: www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou (71) 3507-3825

Fonte: Marinha do Brasil