Órfãos da Terra- Missade (Ana Cecília Costa) finalmente descobriu a gravidez de Helena (Carol Castro). A mãe de Laila (Julia Dalavia) foi surpreendida

Falando em casamento, Sara (Verônica Debom) e Ali (Mouhamed Harfouch) estão animados em oficializar a relação. Mas, além das duas famílias serem contra, mais uma pessoa se mostrou contraria esse casamento: Davi (Vitor Thiré), o irmão de Sara, que veio de longe só para impedir isso de acontecer. O rapaz bateu de frente com o cunhado e com a irmã e deixou a situação ainda mais tensa. Mas, felizmente, o rapaz conheceu Cibele (Guilherme Libanio) e a torcida é para que ele evolua como pessoa com essa aproximação. Até porque a conexão foi imediata.

Outros que tiveram a mesma sorte foram Fauze (Kaysar Dadour) e Santinha (Cristiane Amorim). Os dois gostaram um do outro no mesmo dia em que se conheceram. Com alguns tropeços e confusões – principalmente em relação à língua – os dois vêm se entendendo. Será que Santinha vai amolecer o coração do ex-capanga?

Fonte/Foto: globo.com