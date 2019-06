VEÍCULO COROLLA BATE EM ÔNIBUS E MURO E FICA PRATICAMENTE DESTRUÍDO

16/06/19 - 09:41:43

Um veículo Corolla ficou com a frente praticamente destruída após se envolver em um acidente no inicio da manhã deste domingo (16) nas proximidades do clube do Banese, localizado no bairro Coroa do Meio em Aracaju.

Segundo informações passadas por populares, o Corolla bateu na lateral de um ônibus coletivo e em seguida chocou em um muro de uma residência.

Não se sabe se alguém se feriu, já que o motorista teria abandonado o carro no local do acidente.

Foto grupo de whatsapp Gordinho do Povo Noticias