Alma penada

17/06/19 - 08:23:39

Tendo chegado ao governo Bolsonaro como super ministro, o ex-juiz federal Sérgio Moro caminha para se transformar numa alma penada dentro do Palácio do Planalto. Cozinhado em banho maria pelas revelações nada republicanas que fez no escurinho da Lava Jata, o ex-todo poderoso magistrado sangra em conta gotas com a divulgação de suas conversas pelo portal “The Intercept Brasil”. Nelas, Moro orienta o Ministério Público sobre como agir no processo contra o ex-presidente Lula (PT), aconselha procuradores a só apurarem 30% dos crimes da delação da Odebrecht, entre tantas “otras cositas más”. Sem saber o que ainda vem contra ele, o ainda ministro da Justiça já viu estacionar no Congresso seu projeto anticrime. Também corre o risco de ter aberta uma CMPI para investigar suas conversas vazadas pelo “The Intercept”. A situação de Moro, portanto, é pra lá de delicada, podendo piorar ainda mais. Tudo depende do volume de descuidos cometido por ele e o procurador Deltan Dallagnol, no afã de colocarem Lula atrás das grades. Misericórdia!

Rei do gás

Em cindo anos, Sergipe será inserido na rota mundial do gás natural, devendo movimentar sozinho 40 milhões de m³ por dia do produto. Segundo reportagem do jornal Estadão, este volume corresponde a mais de quatro vezes a atual capacidade de consumo de todo Nordeste. Metade do gás será produzida pela Celse, empresa instalada na Barra dos Coqueiros. A outra parte virá dos grandes reservatórios marítimos a serem explorados pela Petrobras na costa de Sergipe. Maravilha!

De olho em Canindé

E quem estuda a possibilidade de concorrer a Prefeitura de Canindé é o pastor Heleno Silva (PRB). Mesmo que não coloque o nome na disputa de 2020, o reverendo promete apoiar um político capaz de colocar no eixo as finanças do município. Para quem não lembra, quando era prefeito de Canindé (2012-2016), Heleno ameaçou renunciar caso não conseguisse arrumar a administração. Não fez nem uma coisa nem outra. Marminino!

Aliança partida

A aliança política entre o PT e o PCdoB corre o risco de ser desfeita em 2020. É cada vez mais forte o desejo dos petistas em disputarem a Prefeitura de Aracaju, administrada pelo comunista Edvaldo Nogueira. Como sempre, o problema do PT é a divisão interna. Uns querem que a candidata a prefeita seja a vice-governadora Eliane Aquino, enquanto outros apostam no ex-deputado federal Márcio Macedo. A única hipótese afastada pela maioria do PT é apoiar a reeleição de Nogueira. Vixe!

Reforma condenada

O projeto da reforma da Previdência não é o que prega este governo militar. Quem garante isso é o ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB). Ele defende que antes de perpetrar um crime de lesa-pátria contra os trabalhadores, o governo deveria taxar as grandes fortunas “como prevê a Constituição”. Vavá lembra que quase 30% da renda no Brasil estão nas mãos de apenas 1% da população, sendo esta a maior concentração em todo o mundo. Cruzes!

Sonho frustrado

E o Tribunal de Contas de Sergipe terá que esperar mais um pouco para desaposentar o conselheiro Flávio Conceição. É que o Ministério Público Federal recorreu contra a decisão do Tribunal Regional Federal (5ª Região) que absolveu Flávio e outros réus da Operação Navalha. Neste processo, Conceição foi condenado a mais de 27 anos de prisão por peculato, corrupção passiva a associação criminosa. Homem, vôte!

Soltos, porem vigiados

Soltos no último final de semana, os ex-prefeitos de Carira, João Bosco Machado e Diogo Menezes Machado, estão em liberdade vigiada. O mesmo ocorre com Diego Machado, filho e irmão dos dois ex-gestores. Pela decisão da Justiça, os três estão proibidos de se deslocar do domicílio eleitoral sem autorização judicial. Também não podem se comunicar com os demais acusados de terem desviado cerca de R$ 20 milhões da Prefeitura de Carira. Crendeuspai!

Centenário esquecido

E o conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa, lamenta o esquecimento da escritora Alina Paim que, se viva fosse, completaria 100 anos agora em 2019. Ele lembra que esta estanciana teve traduzidas para vários idiomas livros como “Estrada da Liberdade”, “Simão Dias” e “A sombra do patriarca”. Alina Leite Paim foi professora e romancista prefaciada e elogiada por ninguém menos do que Graciliano Ramos e Jorge Amado. Lamentavelmente, esta comunista e feminista ainda é desconhecida no meio acadêmico e do público em geral. Uma pena!

Falso PM

Policiais botaram as mãos em Márcio Pereira Matos. Fardado, o safado se passava por sargento da Polícia Militar e revistava populares na Orlinha do São Brás, em Socorro. Ao baculejarem o falso PM, os policiais localizaram na perna dele uma tornozeleira eletrônica, descobrindo se tratar de um infrator em cumprimento de medida cautelar. Preso em flagrante, Márcio se encontra engaiolado numa delegacia da capital. Bem feito!

Latas velhas

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) estranha o fato de o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não se impor perante as empresas de ônibus de Aracaju. Segundo o parlamentar, enquanto nas demais capitais, os gestores exigem ônibus com ar condicionado, Wi-Fi e outros benefícios, “em Aracaju não temos nem acessibilidade”. Por que será? Aff Maria!

Recorte de jornal

