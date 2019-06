APCEF Ssergipe é campeã do segundo CET Open de Dupla

Daniel Gama e Caio Natividade são os campeões do 2° CET Open de Dupla que acaba de se encerrar na manhã deste domingo (16/6), nas Quadras do Centro de Excelência de Tênis (CET), em Aracaju.

A competição integra o Circuito Sergipano de Tênis em Dupla. O treinador Caio Santana acompanha com orgulho o crescimento dos atletas. “Seja na modalidade simples ou em dupla, os atletas da APCEF/SE estão evoluindo muito. Por falta de outra atleta pra formar a dupla, Juliana Gama não pôde participar. Mas ela foi campeã no último torneio e ocupa o 1° lugar no ranking do Circuito Sergipano de Tênis Simples. Os três treinam comigo desde fevereiro e março”, explicou o treinador Caio Santana.

A modalidade esportiva se fortalece na APCEF/SE a cada dia. Através do Projeto APCEF Team, o Clube da Caixa tem oferecido aulas de Tênis para associados e público em geral. “O associado Caldas também jogou, venceu e representou bem Sergipe nos Jogos dos Aposentados. Todos já brincavam de Tênis, mas com técnica e os fundamentos, eles já estão alcançando bons resultados”, observou o treinador Caio Santana.

