CINCO HOMENS SÃO PRESOS ACUSADOS DE ARROMBAR VEÍCULOS EM ESTACIONAMENTO

17/06/19 - 05:54:21

Policiais militares prenderam na noite do último sábado (15), cinco homens suspeitos de arrombar veículos em estacionamento no centro do município de Indiaroba.

Durante a abordagem, os policiais encontraram objetos de furtos e um dispositivo supostamente utilizado para bloquear o travamento automático das portas dos veículos.

As vitimas foram localizadas e confirmaram os arrombamentos e os furtos dos objetos que estavam dentro dos automóveis.

O caso foi encaminhado à delegacia para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Foto PM/SE