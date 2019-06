Colégio Leandro Maciel desenvolve horta cultivada em bandejas

17/06/19 - 06:18:33

O sistema é considerado pioneiro no cultivo de horta e é direcionado à alimentação dos alunos e ao projeto pedagógico do Colégio

A horta escola do Colégio Estadual Leandro Maciel surgiu de uma disciplina eletiva do Ensino Médio Integral intitulada “Espaço Green”, idealizado pela professora de Química, Rosângela Passos. Após a implementação da horta, os alunos e a equipe diretiva se depararam com a dificuldade de se plantar em um terreno alagadiço em temporada de chuva, e isso dificultava o crescimento das plantas. Por esta razão, os coordenadores do projeto, professores Manoel Barros de Souza e Givaldo dos Santos, resolveram mudar os cultivos para bandejas e se tornaram a primeira horta automatizada em escolas de Sergipe.

A bandeja automatizada funciona através de uma tecnologia que regula o horário e a frequência adequada para que seja liberada a água. “Nós nos mobilizamos através de rifas e bingos para que tivéssemos condições necessárias para a feitura e a manutenção da horta como ela se encontra”, explica o professor Manoel Barros.

Esse docente ainda conta que os alunos se envolvem muito no processo de cultivo dos alimentos. “O olhar cuidadoso dos alunos sempre nos apoia. Eles se envolvem nesse espaço juntamente com os professores para visitação, e nosso próximo passo é trazer os pais”, relata.

De eletiva para projeto permanente

A gestora do Colégio Leandro Maciel, Carla Surama, explica que no início de 2019, o colégio decidiu tornar a horta permanente, independente da disciplina eletiva. “A escola tem uma área muito grande, porém ela é muito baixa, então qualquer chuva poderia inundar. Com os estudos, vimos que a melhor opção eram as bandejas”, afirma.

Segundo a diretora, a importância da horta é, primeiramente, a pedagógica, porém o projeto está se tornando viável também para a autossustentabilidade nos gêneros alimentícios da merenda. “O professor ali tem um espaço riquíssimo que pode auxiliar nas suas práticas, inclusive em todas as disciplinas, de forma interdisciplinar, e, aliado a isso, utilizar na nossa cozinha para o preparo de lanches”, concluiu Carla Surama.

Toda a produção da horta é direcionada para a alimentação dos alunos do Ensino Médio Integral. Todos os alimentos são orgânicos, o que também ressalta para os alunos uma melhor relação com a natureza e a alimentação saudável.

