Começa o Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha no Centro de Criatividade

17/06/19 - 17:00:16

Promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, o Arraiá faz parte do Encontro Nordestino de Cultura 2019

Com mais de três décadas de história, o Arraiá do Arranca Unha é uma das mais tradicionais festas juninas de Sergipe e o concurso de quadrilhas juninas é o carro-chefe da programação. Promovido pelo Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, o Arraiá faz parte do Encontro Nordestino de Cultura 2019 e atrai grande público durante todos os dias de festa.

Iniciado em 1950 pelo líder comunitário João Cruz, o Arranca Unha foi incorporado ao Centro de Criatividade na década de 80, e evoluiu consideravelmente até se tornar um dos mais importantes concursos de quadrilhas do Estado. Este ano, 36 quadrilhas sergipanas participam da competição.

A programação começa hoje (17), com apresentação da Quadrilha da Melhor Idade, Alegria de Viver, às 19h. Em seguida acontece a primeira eliminatória com as quadrilhas: São Bento, Todos em Asa Branca, Meu Chamego, Pioneiros da Roça, Rosa dos Ventos, Rosa Dourada e Assum Preto. Nos dias 22 e 23, serão realizadas as semi-finais, já no dia 30, os seis melhores grupos da competição disputarão a grande final.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (17)

São Bento

Todos em Asa Branca

Meu Chamego

Pioneiros da Roça

Rosa dos Ventos

Rosa Dourada

Assum Preto

Terça-feira (18)

Século XX

Apaga a Fogueira

Explosão Nordestina

Peneirou Xerém

Buscapé

Remelexo

Xote e Baião

Xodó da Vila

Quarta-feira (19)

Serenata Festeira

Rala Rala

Meu Xodó

Asa Branca

Balanço do Nordeste

Flor do Sertão

Unidos em Asa Branca

Quinta-feira (20)

Arryba Saya

Unido Arrasta Pé

Pisa na Brasa

Estrela do Divino

Babadeira

Meu Sertão

Massacará

Sexta-feira (21)

Festa na Roça

Encanto do Matuto

Acende a Fogueira

Cangaceiros da Boa

Amor Caipira

Carcará

Balança Mais Não Cai

Foto: Pritty Reis