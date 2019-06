CONFIANÇA VENCE O TREZE DA PARAÍBA NA OITAVA RODADA DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO

17/06/19 - 05:00:21

O Confiança entrou em campo no município de Campina Grande, na Paraíba e venceu por 3 a 1. Esta foi a primeira vitória do Confiança fora de casa na competição. O conforto foi contra o Treze, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com a bola rolando e debaixo de fortes chuvas, o time sergipano mostrou um bom futebol e conseguiu dominar todas as ações no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Rafael Vila abriu o placar para Confiança. Não demorou muito e a rede voltou a balançar, o lateral do galo tentou cortar e acabou fazendo gol contra. E aos 38 minutos, o meia Everton Santos da entrada da área bateu forte e ampliou a vantagem.

No segundo tempo o Treze conseguiu equilibrar as ações e aos 31 minutos, o Thiago Enes foi tentar cortar a bola e acabou marcando contra. Final de jogo, Treze 1×3 Confiança.

Com a vitória o Confiança soma 11 pontos, em oito jogos foram três vitórias, dois empates e três derrotas. Confira a classificação do grupo A, da Série C:

1) Ferroviário 19 pontos

2) Sampaio Corrêa 14 pontos

3) Santa Cruz 12 pontos

4) Botafogo-PB 12 pontos

5) Náutico 11 pontos

6) Confiança 11 pontos

7) Imperatriz 08 pontos

8) Globo 07 pontos

9) Treze 06 pontos

10) ABC 04 pontos

O Confiança volta a campo no próximo domingo (23) na arena Batistão, contra o Ferroviário.

Federação Sergipana de Futebol

Foto: Phillipy Costa