CPTran reforça policiamento durante feriado de São João

17/06/19 - 10:58:35

A CPTRAN, preocupada com o trânsito no período de 19 a 24 de junho, época em que dois feriados aparecem em um período de cinco dias atrelado ao fim de semana, reforçará o policiamento de trânsito nos principais pontos estratégicos da capital, visando combater a criminalidade e coibir condutores de veículos a ocasionarem acidentes de trânsito.

30 policiais por dia e 8 viaturas estarão de prontidão em média, diuturnamente atuando de forma ostensiva nos corredores de trânsito da capital, nas regiões litorâneas e nas saídas de Aracaju, que dão no Mosqueiro, são Cristóvão e a rodovia Lauro Porto no Bugio que dá acesso as BRs 101 e 235. Além desses pontos, serão cobertas com o apoio da CPTRAN, os eventos a serem realizados pelos poderes públicos nas regiões litorâneas da capital e Grande Aracaju, bem como laranjeiras, Itaporanga e Socorro.

O serviço de atendimento de acidentes de trânsito (SAAT) estará trabalhando durante 24 horas para atender os acidentes com vitimas na capital. Ainda sobre acidentes, lembramos que a CPTRAN só atende acidentes com vitimas lesionadas ou fatais, através do 190, bem como envolvimento com embriaguez ou qualquer outro crime, sendo a SMTT DE Aracaju a responsável pelo atendimento de acidentes de transito sem vitimas através do 118.

No ano passado, no mês de junho, foram registrados pela CPTRAN, 78 acidentes com 174 pessoas lesionadas e duas vitimas fatais. Esse ano já registramos duas vitimas fatais na capital e 42 acidentes.

A operação LEI SECA será bastante enfatizada em todas as blitz feitas pela CPTRAN, cabendo a cada cidadão consciente de que se for dirigir, não beba.

“O São João é uma festa onde todos estão envolvidos para curtir o forró. Por isso, o relaxamento no trânsito dos condutores é muito intenso. Desta forma, é sempre bom lembrar a todos que o trânsito é de responsabilidade do Estado e do cidadão, para que ele, após as festas, ao invés de estar descansando em casa , esteja em um hospital ou em um cemitério, logo após ter virado mais um numero estatístico de acidentes da CPTRAN”, afirma o capitão Silveira, comandante da CPTRAN.

A CPTRAN também terá neste período, equipes de atendimento de acidentes com vitimas lesionadas ou fatais durante 24 horas, podendo ser acionadas através do 190, o CIOSP.

Com informações da CPTran