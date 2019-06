Dina Sfat: tenho medo de generais

A Folha publicou artigo do jornalista e escritor Paulo José Cunha sobre a atriz Dina Sfat, um dos maiores talentos da teledramaturgia brasileira, foi e uma defensora da liberdade de imprensa. Foi vítima da censura a filmes e peças de teatro em que atuou. Em julho de 1981 participou do programa Canal Livre, no qual o general Dilermando Monteiro, ex-comandante do II Exército, era o entrevistado. Passou a entrevista calada, com uma expressão apreensiva. Quando o apresentador lhe pediu que fizesse pelo menos uma pergunta, Dina Sfat balbuciou:

– Não quero perguntar. Eu tenho medo de generais. Porque sei como isso começa, mas não sei como termina.

Hoje talvez Dina Sfat não dissesse mais isso. Os generais já não amedrontam e nem há clima na política econômica internacional para uma ditadura de Direita ou Esquerda. Os generais devem sempre estar nos quartéis, dando segurança ao País e fazendo um trabalho de engenharia que merece elogios. Neste momento de divulgação de mensagens entre o ministro Sérgio Moro e procuradores, com o objetivo de extinguir a Operação Lava Jato e salvar corruptos de todas as bandeiras foram envolvidos nela. Os militares não parecem dispostos ao silêncio. A esquerda está agindo forte e provocando reações de uma direita incomodada e radical. Isso é um risco.

Ontem recebi, via zap, uma postagem supostamente feita pelo general Gilberto Pimentel, feita, presidente do famoso Clube Militar, feita dia 10 de junho.

Diz o seguinte:

“Meus amigos de trincheiras, em um momento de instabilidade nacional em que o país passa, eu colocarei aqui alguns pontos muito importantes que estão engasgados na garganta. Com 41 anos de carreira militar, desde que ingressei ainda em nosso glorioso Regime Militar democrático aos 18 anos, no exército, e por meritocracia cheguei a General de Brigada do Exército e agora sigo atuando pelo comando de presidir o nosso Clube Militar. Eu nunca vi o que está acontecendo com a nossa pátria.

Entre tantas preocupações e anseios que a sociedade necessita nesses tempos difíceis e sombrios que passamos, ainda existem aqueles que insistem em nos provocar e nos intimidar pelas vias radicais e ditatoriais. Esse Tribunal que se diz ser supremo, afronta a nação de uma forma irresponsável podando e talhando os direitos constitucionais adquiridos na constituição de 1988. Querendo mostrar uma força que nós militares desconhecemos. E há aqueles que dizem ainda que: “Os 21 anos de Ouro foram de trevas e repressores”. Mas então eu coloco aqui a pergunta: ” O que estamos vivendo agora?” “Democracia?”. Em um gesto covarde e absurdo de um homem que se acha Deus supremo, aplica inquéritos de censuras a liberdade de imprensa e de seu povo que absolutamente não quer mais esses homens no poder e tem o poder e direito de se manifestar. E simplesmente dois bandidos de toga se acham no direito de reprimir e cassar pessoas, jornais, jornalistas, e Generais como se fossem animais selvagens.

Querendo amordaçá-los com suas focinheiras escrotas de autoritarismo barato. Isso é um absurdo! Quero alertá-los que dentro do clube que estou a servir, isso caiu como um martelo no centro dos Generais, que já se levantaram e intimaram até mesmo o chefe de Estado que esteve conosco semana passada. Viu-se no próprio Presidente da república, o temor e o medo de se expressar contra essa corja de canalhas. Sabendo disso Senhores, o próprio chefe de estado se assim posso usar essa expressão: “Está em um mato sem cachorro”. Alguém terá que parar esses inescrupulosos homens deuses. Nós juramos defender a pátria custe o que custar. E assim começou em 1964 os senhores meus amigos sabem muito bem.

Uma coisa leva a outra!! Assim estou expressando meu maior sentimento de repúdio a esse *supremo tribunal da vergonha,* será que também vão invadir minha casa? Nem em uma ditadura mais opressora, viu-se o que está acontecendo em nosso país. Uma população que está acomodada em berço esplêndido e ao mesmo tempo oprimida ao seu maior medo. ” O direito de se expressar”. Nós das FFAA sabemos muito bem o que devemos fazer para impedir tudo isso, mas agora cabe saber o que a sociedade de bem deseja. Porque quero já alertá-los, se isso começar, não terá mais volta, e todos nós sabemos muito bem disso.

Convoco aqui como chefe de instituição militar, uma grande mobilização dos nosso amigos oficiais patriotas e que essa carta se espalhe para todos vocês e se unam ao meu sentimento, porque depois que as lagartas se moverem, não reclamem de quem tem o poder de verdade de recuperar essa nação. Mais uma vez alerto que: Quando tudo está parado e sequestram o direito de um presidente de governar, não ha. mais o que fazer, a não ser agirmos em prol e em defesa da nação. Que pena, que pena que nos tiraram esse poder institucional. Será que teremos que ver o país ser dominado por completo por *meia dúzia de raposas comunistas* e não fazermos nada? Onde está a sociedade que não nos outorga isso? Ao mesmo tempo em que a sociedade está cansada de tantas falácias e declarações nossas, nós também estamos cansados de vermos o país afundar sem podermos mover o pino da granada.

Me perdoem (sic) as palavras ríspidas e diretas, mas o momento é oportuno em se fazer esse alerta urgente, meus amigos de farda, levantemo-nos agora, e

estejamos em QAP total de prontidão. Um grande abraços a todos. Nosso Exército nunca dorme! Aço, selva. – General de brigada Gilberto Pimentel – Presidente do Clube Militar”.

(PS) – Sinceramente, a impressão é de conclamação e isso é perigoso…

Acabar com Instituto

O Instituto Marcelo Déda pode acabar. Quem quer isso é um dos seus coordenadores, Oliveira Júnior, e a vice-governadora Eliane Aquino, viúva de Déda. Razão: o Instituto não tem como se sustentar.

*** Querem manter o Instituto o cunhado de Déda, Edson Ulisses, Clóvis Barbosa, Chico Buchinho e Genival Nunes.

Reunião vai decidir

Uma reunião decisiva sobre a continuidade ou não do Instituto será realizada dia 04 de julho, com o Conselho Ouvidor do IMC e todos os sócios fundadores com esse objetivo.

*** Quer dizer: manter ou não o Instituto.

Simpósio sobre o gás

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está coordenando um projeto para aproveitar todo esse potencial que se abre com a descoberta e exploração do gás em Sergipe.

*** Tanto que nos dias 04 e 05 de julho, em um hotel na orla, será realizado o simpósio

De Oportunidades – novo cenário da Cadeia de Gás Natural em Sergipe.

*** O evento será destinado a empresários, investidores, profissionais e instituições do setor de gás. Sergipe se tornou na “nova estrela do gás no Brasil”.

Muito complicado

O Partido dos Trabalhadores está decidido a não apoiar a candidatura à reeleição de Edvaldo Nogueira (PCdoB) e lançar candidatura própria à Prefeitura de Aracaju.

*** O único que sugere uma reflexão petista é o presidente regional João Daniel, que naturalmente seguirá a decisão da maioria.

Conversa sincera

Uma liderança política teria mantido uma conversa com a vice-governador Eliane Aquino (PT) e ouviu dela que com Edvaldo não terá qualquer relação política.

*** Aliás, esse é o tom que alguns petistas adotam quando se fala em sucessão.

Márcio se insinua

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) apenas se insinua candidato a prefeito de Aracaju, mas ainda espera uma posição da vice-governadora Eliane Aquino (PT), que silencia quanto à candidatura em 2020.

*** Caso ela seja candidata à prefeita, Marcio sai de boa a deputado federal em 2022.

Baixa da Cachorrinha

No forró da Baixa da Cachorrinha, no 18 do Forte, promovido pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), Márcio Macedo e Edvaldo Nogueira se cumprimentaram sem problemas.

*** Marcio comentou com outros políticos que a eleição de Aracaju está “aberta” e que Lula já estará livre no pleito de 2020.

Na Barra dos Coqueiros

O comentário político na Barra dos Coqueiros é que o candidato do prefeito Airton Martins será o seu sobrinho Adailtinho Martins (PSD), filho do deputado estadual Adailton Martins.

*** “Tinho” – como é conhecido na Barra – ocupa atualmente a Secretaria de Turismo daquele município.

Jornalismo falido

Gabriel Gomes escreve em seu twitter, que “o jornalismo está falido. Acabou! Aparelharam a porra toda e o que vemos é isso que está aí, uma desgraceira no caminho da feira”.

*** Para ele, “preferem defender bandido condenado…”

Liberdade de imprensa

O Correio Braziliense acredita que a liberdade de imprensa pertence ao povo. Que a confiança do público é princípio e fundamento da informação jornalística.

*** Que a mais ampla liberdade de informar tem contrapartida nas responsabilidades decorrentes do exercício da liberdade.

Inverso do normal

A notícia é o inverso do normal. Quando tudo corre bem a informação não existe e a sociedade não perceber anormalidades.

*** Mas quando se pratica o outro lado do natural a imprensa tem que estar presente para revelar o que causa perdas e danos.

*** A liberdade de imprensa não tem dono. Ela decorre do que acontece de anormal na visão da sociedade.

Mantém declarações

Ocupado em uma reunião política, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que mantém todas as declarações ditas contra o ministro do STF, Gilmar Mendes.

*** Alessandro diz que ministro Gilmar Mendes “é um moleque a serviço de facções criminosas”.

FH passou por lá

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) convidou Eduardo de Dr Milton, que foi candidato a prefeito de Poço Verde e teve 5.842 votos nas eleições de 2016, para que volte a disputar a Prefeitura, dessa vez pelo PDT.

*** Eduardo ainda está no PP e aguardará conversa com o governador Belivaldo Chagas para definição a respeito de filiação partidária.

*** Ele foi a primeira liderança em Poço Verde a declarar apoio ao governador Belivaldo Chagas e esteve com a seu lado no primeiro e segundo turnos.

