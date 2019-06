Domingo violento em Itabaiana: dois jovens assassinados a tiros em frente a residência

17/06/19 - 05:04:21

O domingo (16) foi marcado por muita violência no interior do estado. Em Itabaiana, um jovem de 17 anos e um adolescente de 16 anos foram executados com diversos tiros em frente à residência de um deles.

Os jovens foram assassinados por volta das 16:30h quando conversavam na calçada da residência de N.º 12, localizada na Travessa José Valdir Mendonça, no Bairro Rotary, na cidade de Itabaiana.

As informações são de que um homem armado com uma pistola calibre 380 se aproximou e efetuou diversos disparos, matando os jovens identificados como José Guilherme dos Santos Fraga, 17 anos e Carlos Henrique dos Santos Ferreira, 16 anos. A polícia já está investigando o caso mas ainda não tem informações sobre a motivação do crime. Qualquer informação pode ser passada através do 181 ou 190.

Também no domingo, um terceiro homicídio foi registrado na cidade. Por volta do meio-dia, Leandro Batista dos Santos foi assassinado a golpes de faca em um bar localizado no bairro Bananeira. Segundo a polícia, houve uma discussão entre a vitima e o assassino que deixou o local e retornou em seguida e matou o desafeto com golpes de faca.

Agora Itabaiana já contabiliza 35 mortes violentas este ano. Somente em junho foram sete homicídios.

Foto redes sociais