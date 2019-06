“AS BOAS NOTICIAS NÃO PARAM DE ACONTECER”, AFIRMA BELIVALDO CHAGAS

17/06/19 - 13:42:43

“E as boas notícias não param de acontecer”, disse o governador Belivaldo Chagas, ao entregar na manhã desta segunda-feira (17), a licença ambiental provisória para a instalação em Canindé do São Francisco, do segundo maior parque de energia solar do mundo.

A semana iniciou com boas notícias para Sergipe. Nesta segunda-feira (17), o governador Belivaldo Chagas recebeu a apresentação do projeto de construção do Parque de Energia Solar que será instalado no município de Canindé de São Francisco, e será o 2º maior parque de produção de energia fotovoltaica do mundo, ficando apenas após o Tengger Desert Solar Park, localizado na China. Na ocasião, foi entregue a licença ambiental provisória da área onde a usina será instalada.

O Parque que será instalado é uma iniciativa da Enesf – Energias do São Francisco, consórcio formado por empresas e investidores que acreditam no potencial energético do estado.

“Agradeço a confiança que está sendo depositada em nosso estado. Estamos vivendo um período ímpar, onde as boas notícias estão chegando. Isso cria um ambiente promissor para o estado, onde os investidores estão atuando, fazendo com que as coisas possam acontecer. Por parte do estado, o que pudermos colaborar, como já estamos colaborando, vamos fazer”, declarou o governador que destacou também a atuação da Adema, no processo de licenciamento ambiental.

De acordo com o diretor do Núcleo do Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe, Joaquim Ferreira, o projeto já vem sendo desenvolvido há dois anos. “Nesse projeto, o governo do Estado nos auxiliou bastante na questão de licenciamento ambiental e em outros apoios que nós precisamos. A nossa expectativa é colocar o parque em operação no menor prazo possível, gerando emprego e renda na região”, afirmou.

“É um projeto de energia solar, com 1.200 megawatts de capacidade instalada. Maior projeto do país de energia solar e possivelmente um dos maiores projetos no mundo. Nós estimamos um investimento em torno de R$5 bilhões para todos os 1.200 MW, que será feito por fases”, explicou o diretor de novos negócios, Felipe Koefender.

Ações realizadas

As primeiras etapas para concretização do parque de energia solar em Sergipe já estão em execução. Entre as ações já realizadas foram feitas a instalação da estação para medição solarimétrica, bem como os estudos ambientais que favoreceram a licença ambiental provisória entregue nesta segunda-feira.

Além disso, já foram arrendados os 2.400ha, área que comportará as placas para os 1.200 MW de capacidade instalada; também foi concluída a produção de certificação, bem como o projeto básico de engenharia.

Leilão

A expectativa é de instalação completa do parque de energia solar no menor espaço de tempo possível, e uma das ações que pode favorecer nesse resultado é o leilão do governo federal, que acontecerá no mês de outubro.

“É fundamental, porque é a maneira, no Brasil, que se comercializa, no ambiente regulado, a energia gerada por esses tipos de projetos. Nós cadastramos na EPE – Empresa de Pesquisa Energética, ligado ao Ministério de Minas e Energias (MME), 600 megawatts. Acreditamos que podemos ter um resultado bastante importante, a partir dessa participação no leilão”, ressaltou Felipe Koefender.

A ideia é avaliar o mercado a partir do leilão e viabilizar a construção do projeto. “A primeira etapa do parque, que seriam 600 MW a gente destinou ao leilão do governo federal, que acontecerá em outubro. E depois terá uma ampliação de mais 600 MW, embora o projeto tenha sido todo concebido já com os 1.200 MW”, especificou Joaquim Oliveira.

