Edvaldo não recebe Garibalde: “quando me procurar poderá ser tarde”, afirma deputado

17/06/19 - 12:23:40

O prefeito Edvaldo Nogueira e o deputado estadual Garibalde Mendonça vão se distanciando pelos desencontros ocorridos na agenda do executivo municipal de Aracaju.

Marcado para acontecer na última quinta-feira (13), às 11:00 horas, o prefeito Edvaldo não pode esperar trinta minutos pelo parlamentar, que concluia sua participação numa Sessão que ocorria na Alese com o Colégio de Presidentes do CREA, MÚTUA de todo Brasil.

Por telefone, a secretária do gabinete do prefeito já deixou agendado para esta segunda-feira 17, às 10:00 hs, o que não aconteceu novamente devido um compromisso de Edvaldo no mesmo horário.

O deputado Garibalde disse que o desejo de falar com ele é do prefeito, e quando Edvaldo achar interessante “me procure”. “Só poderá ser tarde demais, se depender da agenda super lotada de Edvaldo. Os assuntos que ele tinha para tratar no horário que marcou comigo devem ser de mais importância, é o que posso imaginar”, arrematou Gabibalde.

Perguntado se uma nova data teria ficado definida, Garibalde disse que não, e que também não estava muito preocupado com isso. “Cada um é responsável pelo que define ser melhor”, concluiu o deputado.