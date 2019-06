EDVALDO NOGUEIRA REÚNE EQUIPE PARA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ CAJU 2019

17/06/19 - 17:24:18

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com as equipes envolvidas na organização do Forró Caju, na manhã desta segunda-feira, 17, para alinhar as estratégias de organização da festa, que ocorre nos dias 23, 24, 28 e 29 de junho. Também foi pauta do encontro as ações já realizadas por cada órgão municipal para garantir o sucesso de mais uma edição do evento, que atrai grande público à praça dos Mercados, localizada no Centro da cidade.

“O Forró Caju é uma das nossas maiores festas e, assim como aconteceu no ano passado, todos os pontos precisam estar bem definidos, amarrados, para que possamos assegurar o sucesso do evento. É necessário que as equipes estejam integradas, que haja junção de esforços para que, juntos, alcancemos o bom desempenho de todas as ações”, destacou o prefeito.

Ao averiguar cada ponto listado pelas equipes, Edvaldo reforçou a importância do empenho de todos os envolvidos e ressaltou a necessidade de se pensar em iniciativas inovadoras. “Vejo que está tudo muito bem encaminhado, de acordo com o que foi planejado, e isso me deixa muito satisfeito. Mas é preciso que estejamos cada vez mais focados e que pensemos com criatividade, agindo com previsibilidade. Teremos um Forró Caju menor, comparado ao do ano passado, mas que deve ter a mesma qualidade, preservando a boa imagem da nossa festa. Por isso cobro rigor em cada detalhe”, salientou.

Estão envolvidas na organização do evento as secretarias da Saúde, Assistência Social, Comunicação, Defesa Social, através da Guarda Municipal e Defesa Civil, as empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e Obras e Urbanização (Emurb), a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), além da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Todos os órgãos atuarão de maneira integrada, cumprindo com o que foi apresentado na reunião, de maneira a contribuir para o sucesso da festa.

A Secretaria da Defesa Social, por exemplo, além do esquema de fiscalização das estruturas, pela Defesa Civil, ficará responsável pelas estratégias de segurança do Forró Caju. “O formato de trabalho será bem parecido com o do ano passado, buscando reforçar ainda mais a tranquilidade de todos. No caso da Defesa Civil, o órgão estará de prontidão para fiscalizar toda a estrutura do evento, e da Guarda, o trabalho será desenvolvido juntamente com os órgãos de segurança pública do Estado”, explicou o secretário da Defesa Social, coronel Luís Fernando Almeida.

Participaram da reunião os secretários Jorge Araújo Filho (Governo), Waneska Barboza (Saúde), Antônio Bittencourt (Assistência Social), Jeferson Passos (Finanças), Luciano Correia (adjunto da Comunicação), Renato Telles (SMTT), Cássio Murilo (Funcaju), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Luiz Roberto Dantas (Emsurb), Antônio Ferrari (Emurb), além do diretor- geral da Guarda Municipal, subinspetor Fernando Mendonça, e do coordenador Geral da Defesa Civil, major Silvio Prado.

O Forró Caju 2019 será realizado com patrocínio do Ministério do Turismo e com recursos próprios.