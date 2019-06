Encontro de RHs debate comunicação e relação interpessoal

17/06/19 - 15:49:34

O evento do Núcleo de Trabalhabilidade aconteceu na UNINASSAU Aracaju

A UNINASSAU Aracaju promove o Café com RHs com o tema: Comunicação e Relação Interpessoal. O evento aconteceu no último sábado (15), das 8h às 11h30, na sala 204 da Instituição. A palestra foi ministrada pela especialista em treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional, Ellen Arruda.

O evento foi coordenado pelo Núcleo de Trabalhabilidade, Emprego e Carreira (NTEC), por meio da analista de Carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito.”A UNINASSAU ofereceu o café com RHs, no sentido de promover a interação das empresas com a instituição para que possamos oferecer serviços de qualidade aos nossos parceiros”, destacou.

O encontro contou com a presença da comunidade acadêmica e Coordenação de Administração com o professor Demerson Tavares.