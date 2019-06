HOMEM COM SUPOSTOS PROBLEMAS MENTAIS PODE TER SIDO MORTO A PEDRADAS

17/06/19 - 13:59:43

A polícia já está investigando quem é o autor e as causas da morte do homem identificado como Ricardo Almeida de Santana, 40 anos, que foi encontrado morto por populares no inicio da manhã desta segunda-feira (17), com ferimentos na cabeça.

O corpo foi localizado por moradores da rua Cônego José Félix de Oliveira, e apresentava ferimentos na cabeça. Segundo informações passadas por populares a vitima tinha problemas mentais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Ssmu) foi acionada e esteve no local onde comprovou a morte.

Foto redes sociais