Inscrições já estão abertas para 3ª Volta de Nossa Senhora do Socorro

17/06/19 - 10:50:26

Para celebrar os 155 anos do nosso município, a Prefeitura de Socorro está preparando uma vasta programação para celebrar o dia, a exemplo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude (Semeltju) que já iniciou as inscrições para a 3ª Volta de Socorro.

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva no município, atletas e amadores poderão escolher entre as categorias de 5 ou 10km. Para realizar a inscrição o candidato deve se encaminhar até a Semeltju, localizada no Ginásio do Sesi, no Marcos Freire I, das 09 às 14hrs, munido de documento original com foco.

“Além de comemorarmos o aniversário da cidade, também incentivamos a prática do esporte em nosso município. Nesta 3º ano da Volta de Socorro esperamos superar o número de participantes em relação aos anos anteriores. Sem dúvidas, é uma forma de valorizar nosso esporte”, declarou o secretário de Esportes, Francisco Carlos

A corrida será realizada no dia 07 de julho, com largada às 7hrs, da sede do município.