JARDIM BAHIA: PESSOAS ESTÃO ABANDONANDO AS RESIDÊNCIAS, DIZ MORADOR

17/06/19 - 14:35:04

Os problemas no Jardim Bahia, no bairro Soledade já não sabem mais a quem recorrer. Segundo denúncia feita por um antigo morador da localidade, moradores estariam abandonando suas casas por falta de infraestrutura. Segundo o Morador Daniel “moradores estão abandonando suas casas por conta que a empresa que está fazendo a drenagem e pavimentação, estão deixando os moradores em caos, porque eles não podem executar o serviço na sua totalidade porque a Deso, e a prefeitura junto a Emurb, não estão autorizando eles fazerem o serviço como deve ser feito”, desabafa Daniel.

Ao final do áudio que ele enviou à redação, ele diz que “portanto os moradores estão abandonados. No mínimo seis moradores já abandonaram as suas casas por conta que as cassas estão sendo invadidas por cloriforme fecais. Essa é uma denuncia grave que vai englobar a defesa civil e vigilância Sanitária”, disse.

Alguns moradores insistem em dizer que as obras de pavimentação estariam paralisadas. O certo é que as ruas que sempre foram de difícil acesso, e com as obras, acabou complicando ainda mais situação de quem lá reside.